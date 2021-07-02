Артем Бєсєдін, якого підтримує вся Україна, зробив першу заяву: "мені дуже шкода"

Артем Бєсєдін зробив першу заяву після отриманої моторошної травми в матчі Україна-Швеція на Євро 2020. Нападник нашої збірної вибув на півроку через перелом і пошкодження зв'язок коліна , але тримається молодцем.

Бесєдін розповів у коментарі Tribuna.com , як почувається зараз, а також повідав, чи вибачився перед ним захисник шведів Маркус Даніельссон.

"Мені дуже шкода, що не зможу бути з командою на полі, але буду підтримувати всім серцем. Упевнений, всі гравці віддадуть на поле все, щоб домогтися потрібного результату з Англією. Також хочу подякувати вболівальникам та партнерам по команді за підтримку після травми. Так, було прикро, але підтримка допомагає все це пережити", - зізнався Артем.

За словами нашого футболіста, після матчу Даніельссон підійшов і вибачився перед ним.

"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені. Я залікую травму, повернуся сильніше і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - сказав Бєсєдін.

Як вибачався Даніельссон?

Сам швед зізнається, що бачив повтор епізоду на фото, і "це виглядає зовсім не добре".

Фото: Бєсєдін отримав серйозну травму (instagram.com/fc_dynamo_kyiv)

"У мене не було наміру заподіяти шкоду. Я сказав йому це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить по-англійськи, і їх капітан перекладав - все виглядало так, ніби Бєсєдін прийняв мої вибачення", - сказав раніше захисник збірної Швеції.

За Бєсєдіна тримають кулаки всі українці

Після матчу зі шведами майже всі футболісти збірної написали в соцмережах, що присвячують перемогу Бєсєдіну.

"Хочу висловити слова підтримки Артему Бєсєдіну. Вчора ми разом зробили все заради перемоги. Але, на жаль наступний матч буде для нас по різні боки поля. Повертайся швидше. Ми - одна збірна!" - написав капітан збірної України Андрій Ярмоленко після матчу.

Фото: Андрій Ярмоленко підтримав Бєсєдіна (instagram.com/yarmolenkoandrey)

"Артем пройшов складні випробування в останні роки. У нього недавно народилися діти. Ми всі його підтримуємо, він з нами. Хлопці гратимуть проти Англії ще й за Бєсєдіна", - сказав головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Олександр Зінченко і Руслан Малиновський також підтримують свого друга: "Тримайся, Артем, ми всі з тобою!".

Прості вболівальники масово пишуть в мережі слова підтримки Артема і бажають йому якнайшвидшого одужання.

Фото: Артем Бєсєдін (instagram.com/artembesedin)

На сайті офіційного інтернет-представництва президента України навіть з'явилася петиція, в якій Зеленському пропонують нагородити футболіста орденом "За мужність".

"Пропоную нагородити футболіста збірної України з футболу Бєсєдіна державною нагородою орденом "За мужність", за виявлені в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2021 жертовність і мужність, які стали однією з вагомих причин успіху нашої збірної", - написав автор петиції №22/118988-еп Ігор Данильченко.