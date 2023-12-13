В Uklon и Bolt объяснили "заоблачные" цены на такси после закрытия метро

Почему Uklon и Bolt подняли цены?

По словам СЕО компании Uklon, предоставляющей услуги перевозки пассажиров, их структура не может влиять на тарифы.

Дело в том, что изменение цен регулируется только наличием (или отсутствием) спроса на услугу в том или ином районе города.

"Ценообразование не зависит от нас - регуляция цен полностью зависит от спроса", – говорит Гришков.

При этом СЕО Uklon отмечает, что в компании "понимают, что спрос в Голосеевском районе выше, чем был до закрытия метро".

Слова эксперта подтверждают и у Bolt.

В компании говорят, что "рынок райд-хейлинга работает по принципу динамического ценообразования, поэтому, когда возникает дисбаланс между спросом и предложением, алгоритмы райд-хейлинговых сервисов выравнивают его с помощью пиковых коэффициентов".

"Это значит, что в ситуации, когда спрос стремительно растет и существенно превышает предложение, конечная стоимость поездки может также возрасти. Предположим, в определенной локации собралось большое количество пассажиров, желающих заказать поездку, а водителей в этом районе мало. В таком случае в действие вступает динамический коэффициент и стоимость поездки растет. Это побуждает находящихся в других районах водителей выехать к месту повышенного спроса", - объясняют в Bolt.

С течением времени, когда восстановится баланс спроса и предложения, цена автоматически снизится.

Как рассчитывается стоимость поездки?

В Bolt нам также рассказали, по какой формуле определяется окончательная стоимость любой поездки. Она выглядит следующим образом: (базовая стоимость ("подача") + цена за расстояние + цена за время в пути) Х коэффициент.

"То есть на тарифы также влияет ситуация в городе (значительно повышенный спрос в результате временного закрытия нескольких станций метро и сейчас это происходит ежедневно), погодные условия и т.д., потому что количество активных водителей может уменьшиться, а спрос останется на том же уровне, из-за чего стоимость поездка может быть несколько увеличена", - констатируют в компании.

Цены на такси в Киеве повысились (фото: РБК-Украина)

Как устранить проблему с высокими тарифами?

По словам Гришкова, сегодня Uklon "делает все, чтобы увеличить количество драйверов в этом направлении".

Гришков отмечает, что для его компании "важно оставаться доступной и комфортной альтернативой общественному транспорту".

"Надеемся, что сможем закрыть потребность пользователей", - резюмировал Сергей.

Что с ценами на такси сейчас?

О том, что цены выросли, свидетельствует стоимость поездки утром. К примеру, 13 декабря в 08.51 поездка от Голосеевского парка до метро Лыбедская в приложении Bolt обойдется в 183 гривны. В приложении указано, что цены повышаются из-за активного спроса.

В Uklon с промокодом со скидкой 45% такая же поездка обойдется в 130 гривен.

Цены на такси 13 декабря в Лыбедской (Скриншот)