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"Вода идет со стен": в Киеве подтапливает еще одну станцию метро. Нужно ли паниковать?

Киев, Понедельник 11 декабря 2023 15:09
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"Вода идет со стен": в Киеве подтапливает еще одну станцию метро. Нужно ли паниковать? В Киеве затапливает метро "Олимпийская" (коллаж-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Станцию метро "Олимпийская" в Киеве, не входящую в перечень закрытых шести станций, начинает подтапливать водой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое киевляне публикуют в социальных сетях.

Что произошло на метро "Олимпийская"

Сообщается, что пассажиры увидели на рельсах воду. Она идет со стен и начинает течь маленькой ручейкой по путям.

Специалисты уверяют, что там все контролируемо и когда вода понемногу течет в туннеле, то это ничего страшного.

Для справки

Напомним, что в Киевском метрополитене 8 декабря остановили работу 6 станций метро от Демеевской до Теремков, чтобы избежать в дальнейшем внештатной ситуации. Там вода начала подтапливать тоннель и он нуждается в ремонте.

По словам городской власти, станции закрыли на 6 месяцев. Для того, чтобы помочь пассажирам добираться до Лыбидской и до Теремков пустили наземные маршруты общественного транспорта.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях.

Читайте также, что происходит в Киеве на Лыбидской после закрытия шести станций метро.

Как мы ранее писали, в первый день закрытия станций на Лыбидской образовался транспортный коллапс.

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