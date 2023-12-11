ЧП в метро Киева. Что произошло на "синей" ветке и грозит ли городу транспортный коллапс

Часть "синей" ветки метро Киева не работает с прошлой недели. Движение поездов экстренно остановили на 6 станциях из-за подтопления. Авария угрожает столице транспортным коллапсом. Пока специалисты устанавливают причины проблемы с метро и сроки ремонта, власти пытаются организовать движение наземного транспорта.

При подготовке материала использовались: публикации с Facebook-страницы Киевского метрополитена, решения Комиссии по ТЭБ и ЧС, заявления министра внутренних дел Игоря Клименко, городского головы Киева Виталия Кличко, начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, директора Департамента транспортной инфраструктуры КГВА Руслана Кандибора, Wikipedia.

РБК-Украина собрало все, что известно об аварии в киевском метро, ее последствиях и есть ли угроза для других станций.

Что случилось в метро

Утром 8 декабря на официальной странице Киевского метрополитена появилась информация о закрытии на ремонт тоннеля части станций "синей" ветки с субботы, 9 декабря. Однако через несколько часов в сети появились фото и видео, на которых было видно подтопление путей.

Движение поездов на Оболонско-Теремковской линии срочно ограничили в тот же день. Как рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, после утреннего пика работники подземки увидели новые трещины, таким образом возникла угроза безопасности перевозки пассажиров и было принято решение в 13.45 остановить движение станциями "Демеевская", Голосеевская", "Васильковская", " Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Позже стало известно, что на этой ветке метро еще в ноябре появились значительные течи и образовались трещины на путях и тюбингах туннельной оправы.

По словам главы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, эпицентр аварии находится на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

С конца ноября на этом промежутке специалисты зафиксировали появление трещин и просадку почвы. В последние дни ситуация ухудшилась, трещины расширились, из них начала просачиваться вода. В любой момент мог произойти обвал.

Причина аварии

Специалисты метрополитена говорят, что туннельные сооружения части "синей" ветки подземки могут потерять стойкость из-за нагрузки на туннельную оправу, виброползучесть и неравномерные процессы разуплотнения.

Одной из проблем является подтопление. Перегон между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружался в сложных геологических условиях в пойме реки Лыбидь. Вода на этом участке давит на стенки тоннеля, он деформируется, трескается и начинает протекать.

По словам Виктора Брагинского причиной аварийной ситуации могло стать некачественное выполнение работ подрядчиком, или то, что река Лыбидь могла дать свой приток, или другие геологические условия (плавуны, торфяники).

Точную причину будут устанавливать специалисты, которые с 11 декабря будут проводить бурение и другие работы по геологии и геодезии. После получения результатов по геологии туннель вскроют сверху, чтобы увидеть были ли генподрядчиками соблюдены нормы, предусмотренные проектом, а также была ли сделана гидроизоляция, химзакрепление, пояснил Брагинский.

Сколько времени уйдет на ремонт и когда возобновят движение метро

В официальном сообщении "Киевского метрополитена" было отмечено, что ремонтные работы продлятся около полугода.

"За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и инженерные изыскания с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации, выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы", - говорится в объявлении.

При этом только на определение причины аварии может потребоваться 2 месяца, ведь для проведения работ необходимо вырыть котлован размерами 20х10 метров. В руководстве метрополитена говорят, что окончательные выводы смогут предоставить, когда выяснится, выполнил ли генподрядчик условия строительства на сложном участке.

Мэр Виталий Кличко назвал сроки ремонта ориентировочными. По его словам, сейчас идет проработка различных вариантов по возобновлению работы станций подземки на "синей" ветке, включая "худшие".

"Может, это займет несколько месяцев, не больше шести месяцев, но может и больше", - рассказал Кличко.

Фото: схема метро Киева (metro.kyiv.ua)

Из-за аварии собиралась комиссия по ТЭБ и ЧС: что решили

9 декабря на экстренное заседание собралась государственная комиссия по Техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Оно было проведено по поручению премьера Дениса Шмыгаля.

Он заявил, что из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветки метро. И это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян, ведь во время войны подземка имеет двойное стратегическое значение "как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей".

На заседании присутствовал вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, мэр Киева Виталий Кличко.

По его результатам комиссия по ТЭБ на ЧС:

признала потенциальную угрозу возникновения ЧС техногенного характера в связи с фильтрацией грунтовых вод и выносом породы в тоннель по I пути перегона между ст. "Демеевская" – ст. "Лыбидская";

техногенного характера в связи с фильтрацией грунтовых вод и выносом породы в тоннель по I пути перегона между ст. "Демеевская" – ст. "Лыбидская"; "Киевскому метрополитену" поручено безотлагательно провести обследование , определить причину аварии и приступить к восстановительным работам;

, определить причину аварии и приступить к восстановительным работам; решено продолжить использовать закрытые станции в качестве укрытий , но дополнительно проверить их;

, но дополнительно проверить их; внедрить изменения в организации дорожного движения наземного транспорта на участке между закрытыми станциями во избежание перегрузки;

наземного транспорта на участке между закрытыми станциями во избежание перегрузки; обеспечить движение дублирующих метрополитен маршрутов наземного транспорта между станциями "Лыбидская"-"Теремки".

Как будут бороться с транспортным коллапсом

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об изменениях в движении наземного транспорта, которые помогут снизить нагрузку на участках дорог в связи с закрытием подземки. В частности, они предполагают:

увеличение пропускной способности общественного транспорта;

регулировку хронометража переключения сигналов светофора;

перенос остановок общественного транспорта;

изменение некоторых дорожных знаков;

усиление патрулирования.

Полиция изменила схему движения на Лыбидской площади в Киеве. Движение разворотными кольцами на площади разрешено только общественному транспорту по установленным маршрутам. Для другого транспорта разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская – улица Ковпака – улица Антоновича.

Для контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции. В полиции также предлагают обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

Дублирующие маршруты

Для перевозки пассажиров после остановки метро организовали наземные маршруты, дублирующие движение подземкой.

автобус № 2-М "Кибернетический центр" - метро "Теремки" - метро "Лыбидская" (работает 60 автобусов с интервалом движения 1 мин).

"Кибернетический центр" - метро "Теремки" - метро "Лыбидская" (работает 60 автобусов с интервалом движения 1 мин). троллейбус № 43-К "Кибернетический центр" – метро "Лыбидская" (работает 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.).

"Кибернетический центр" – метро "Лыбидская" (работает 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.). путь автобусного маршрута №38 удлиняется до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин.

удлиняется до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин. на троллейбусном маршруте № 50-К "ул. Милославская - площадь Дарницкая" увеличивается количество подвижного состава (будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин.)

В то же время из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская - станция метро "Лыбидская" временно прекратили.

По словам городского головы Виталия Кличко, всего от "Теремков" до "Лыбидской" будут курсировать 77 автобусов и 20 троллейбусов, что позволит перевозить 14-15 тысяч человек в час. Как он отметил, метро на данном участке перевозило около 12 тысяч человек в час.

Фото: схемы временных маршрутов наземного транспорта (facebook.com/kyivmetro)

По-прежнему можно доехать с "Теремков" до "Лыбидской" на маршрутках №801, 825, 416, 739, 791, 812, 718, 729.

Кроме того, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассматривают возможность запустить так называемые "челночные" рейсы поездов между неповрежденными станциями и "Теремки" и "Демеевская". Интервал движения между поездами может составлять до 30 минут.

Ситуация на 11 декабря: очереди и пробки

По состоянию на сегодня проблема с пассажиропотоком из-за остановки метро еще наблюдалась утром. На станции "Лыбидская" образовалась огромная очередь людей на входе в подземку. На "Теремках" проблем с количеством наземного общественного транспорта не было, однако дорожное движение было практически парализовано на проспекте Глушкова.

Вечером ситуация уже лучше, но есть очереди на остановка общественного транспорта у метро "Лыбедская".

Фото: вечер 11 декабря у метро "Лыбедская" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Открыто уголовное производство

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следователи и прокуроры должны изучить обстоятельства, вызвавшие подтопление метрополитена. В ходе следствия будут даны оценки действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в зоне реки Лыбидь.

Укрытия продолжат работать

Несмотря на остановку движения поездов от "Демеевской" до "Теремков", вестибюли этих станций и дальше будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги.

Киевский городской голова Виталий Кличко отметил, что угроза подтопления непосредственно станций отсутствует, поскольку грунтовые воды расположены ниже уровня станций, что позволит им, в случае объявления воздушной тревоги, работать как укрытие.

Однако в соответствии с решением комиссии по ТЭБ и ЧС, сначала станции "Демеевская", Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" дополнительно проверят на безопасность.

Есть ли угроза для других станций

Проблемы есть и на других станциях метро Киева, но ситуация контролируется. Об этом сообщил главный инженер КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский.

По его словам, на некоторых прогонах есть песчаные грунты и поверхностные воды, но специалисты предприятия понимают, как с этими участками работать. Самое главное, что там отсутствует внезапность подобных ситуаций станции "Демеевская".

Выговский говорит, что есть определенный дебет воды, о котором специалистам известно, и в соответствии с сезоном он увеличивается или уменьшается, и ответственные специалисты работают с этими условиями и ведут постоянное наблюдение.

Когда была построена ветка "Демеевская" – "Теремки"

Станцию метро "Демеевская" начали строить в 2005-м по технологии "стена в грунте", когда в земле обустраивают бетонную стену, чтобы исключить доступ грунтовых вод и сползание в котлован зданий. Во время строительства произошла авария – упорная стена в 500 т упала, в результате в котлован упал и козловой кран.

"Голосеевская" из-за рельефа и неблагоприятных геологических условий была построена чуть ниже обычной станции. При строительстве также использована технология "стена в грунте", туннели построены закрытым способом с помощью проходческих щитов.

Как и "Демеевская" с "Голосеевской", "Васильковская" - станция мелкой закладки. Все три станции открыли в 2010 году. В церемонии открытия принял участие тогдашний премьер Николай Азаров и экс-президент Виктор Янукович.

"Выставочный центр" и "Ипподром" сооружались в кратчайшие сроки – открытие состоялось фактически через год после начала строительства. "Выставочный центр" начали строить в январе 2011 года, а первый поезд уехал с этой станции уже в декабре того же года. "Ипподром" открыли в октябре 2012 года, а начали строить осенью 2011 года.

Станция "Теремки" – 52-я станция Киевского метрополитена, и "самая молодая". Ее открытие прошло 6 ноября 2013 года. Это односводная станция мелкой задкладки, с островной платформой.