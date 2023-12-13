В Uklon і Bolt пояснили "захмарні" ціни на таксі після закриття метро

Чому Uklon і Bolt підняли ціни?

За словами СЕО компанії Uklon, що надає послуги перевезення пасажирів, їхня структура не може впливати на тарифи.

Річ у тому, що зміна цін регулюється виключно наявністю (або відсутністю) попиту на послугу в тому чи іншому районі міста.

"Ціноутворення не залежить від нас - регуляція цін повністю залежить від попиту", - говорить Гришков.

При цьому СЕО Uklon наголошує, що у компанії "розуміють, що попит у Голосіївському районі наразі вище, ніж був до закриття метро".

Слова експерта підтверджують і у Bolt.

У компанії кажуть, що "ринок райд-хейлінгу працює за принципом динамічного ціноутворення, тож коли виникає дисбаланс між попитом і пропозицією, алгоритми райд-хейлінгових сервісів вирівнюють його за допомогою пікових коефіцієнтів".

"Це означає, що в ситуації, коли попит стрімко зростає і суттєво перевищує пропозицію, кінцева вартість поїздки може також зрости. Припустимо, в певній локації зібралась велика кількість пасажирів, що хочуть замовити поїздку, а водіїв в цьому районі замало. У такому випадку в дію вступає динамічний коефіцієнт і вартість поїздки зростає. Це спонукає водіїв, що знаходяться в інших районах, виїхати до місця підвищеного попиту", - пояснюють у Bolt.

З часом, коли відновиться баланс попиту і пропозиції, ціна автоматично знизиться.

Як вираховується вартість поїздки?

У Bolt нам також розповіли, за якою формулою визначається остаточна вартість будь-якої поїздки. Вона виглядає наступним чином: (базова вартість («подача») + вартість за відстань + вартість за час у дорозі) Х коефіцієнт.

"Тобто на тарифи також впливає ситуація у місті (значно підвищений попит внаслідок тимчасового закриття кількох станцій метро і зараз це відбувається щодня), погодні умови, тощо, тому що кількість активних водіїв може зменшитись, а попит залишиться на тому ж рівні, через що вартість поїздки може бути дещо збільшена», - констатують у компанії.

Ціни на таксі у Києві підвищилися (фото: РБК-Україна)

Як вирішити проблему з високими тарифами?

За словами Гришкова, сьогодні Uklon "робить все, щоб збільшити кількість драйверів на цьому напрямку".

Гришков зазначає, що для його компанії "важливо залишатися доступною і комфортною альтернативою громадського транспорту".

"Сподіваємось, що зможемо закрити потребу користувачів", - резюмував Сергій.

Що з цінами на таксі зараз?

Про те, що ціни зросли свідчить вартість поїздки зранку.

Наприклад, 13 грудня о 08:51 поїздка від Голосіївського парку до метро "Либідська" у додатку Bolt обійдеться в 183 гривні. В додатку вказано, що ціни підвищуються через активний попит.

В Uklon з промокодом зі знижкою 45% така сама поїздка обійдеться у 130 гривень.

До прикладу, до закриття станцій метро приблизно за 200-220 грн можна було доїхати від станції "Теремківська" до "Контрактової площі".

Ціни на таксі 13 грудня до "Либідської" (скриншот: РБК-Україна)