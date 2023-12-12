Нужно ли платить за проезд в автобусах Киева, если уже заплатил в метро

В Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро от "Демеевской" до "Теремков". Причина – срочный ремонт тоннеля, который может длиться до шести месяцев, а то и больше. На этом маршруте пустили коммунальные автобусы, заменяющие движение метро.

В материале были использованы данные с сайта КМДА.

Нужно ли у них платить – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Нужно ли платить в автобусах, заменяющих движение метро

Как известно, от метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили автобус №2м, повторяющий движение метро. Он останавливается только на тех остановках, где и метро, а не по всему своему пути. Интервал движения 1 минута.

Путь автобусного маршрута №38 продлен до ст. м. "Лыбидская". На маршруте работает 5 автобусов с интервалом в 17 мин.

Проезд в наземном транспорте оплачивается по общим основаниям и стоит 8 гривен.

Право на безвозмездный проезд имеют военные, участники боевых действий и ветераны, люди с инвалидностью, пострадавшие во время революции достоинства, чернобыльцы, дети-сироты, дети из многодетных семей, пенсионеры, школьники.

Также власти решили срочно ввести обособленную полосу движения для общественного транспорта на ул. Васильковской и Лыбидской площади.

Когда метро возобновит работу

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что озвученный предварительный срок окончания ремонтных работ на Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена за шесть месяцев является ориентировочным. Закрытые станции могут открыть как раньше, так и позже.

По его словам, сейчас идет проработка различных вариантов по возобновлению работы станций подземки на "синей" ветке, включая "худшие".

"Может, это займет несколько месяцев, не больше шести месяцев, но может и больше", - рассказал Кличко.

Что произошло с метро

Напомним, что в Киевском метрополитене 8 декабря остановили работу 6 станций метро от Демеевской до Теремков, чтобы избежать в дальнейшем внештатной ситуации. Там вода начала подтапливать тоннель и требует ремонта.

По словам городских властей, станции закрыли на 6 месяцев.

Для того чтобы помочь пассажирам добираться до Лыбидской и на Теремки пустили наземные маршруты общественного транспорта.