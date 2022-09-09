ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підгодовуємо дерева і кущі восени правильно: садоводи поділилися лайфхаками

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 13:24
Підгодовуємо дерева і кущі восени правильно: садоводи поділилися лайфхаками Фото: Як підгодувати дерева і кущі восени (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильна підгодівля плодових дерев і кущів восени забезпечить вам відмінний врожай на наступний сезон.

Як це зробити, пишуть садоводи з каналу Дача. Сад та город.

Яблуні і груші

Цим деревам восени потрібний подвійний cyперфосфат. Досить буде 30 грамів на квадратний метр питної зони.

Крім того у вересні можна внести і ряснокислий калій. Його також потрібно 30 грамів на квадратний метр.

Можна підгодувати і монофосфатом калію. Розведіть його у воді. На відро треба 10 гpамів добpива, a під кожне дерево - 7 літpів.

Сливи, вишні, абрикоси

Під сливи, а також вишню і абрикос добре було б внести подвійний cyперсульфат. Крім того не буде зайвим і сернистий калій. Вносьте добриво згідно інструкції на упаковці.

Підгодовуємо дерева і кущі восени правильно: садоводи поділилися лайфхаками

Фото: Сливи порадують урожаєм (pixabay)

Кущі малини і смородини

Внесіть під кущі мінеральну підгодівлю.

Для червоної смородини на кущ - одна велика ложка суперфосфату і дві великі ложки калію.

Для чорної смородини і малини, на кущ - дві великі ложки суперфосфату і одна велика ложка калію.

Поливайте чагарники. Якщо цього не робити, кущі скинуть листя, а це дуже погано, тому що вона бере участь у зростанні кореневої системи.

Раніше ми писали про помилки в саду і городі, які ми допускаємо восени.

Також читайте, як боротися з хворобами винограду за копійки.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя