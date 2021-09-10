Під загрозою пенсіонери: найпопулярніша схема шахраїв

Як працює схема

До пенсіонерів приходять люди та представляються працівниками соціальних служб або банківських установ. Вони розповідають про нову "грошову реформу" і пропонують поміняти свої заощадження в старих купюрах на нові. Пенсіонери погоджуються і віддають шахраям свої заощадження.

Таких випадків в Україні вже десятки. Як розповіли в поліції, у Херсоні 61-річний пенсіонер за такою схемою віддав двом жінкам близько 200 тисяч гривень і тисячу доларів.

Жінки представилися працівницями соціальних служб. Нові купюри шахрайки мали при собі, і пенсіонер добровільно погодився обміняти 185 тисяч гривень і 960 доларів на нові купюри. А через деякий час виявив, що нові банкноти – сувенірні та пішов в поліцію.

Як чинити в таких випадках

Поговоріть з батьками, одинокими родичами пенсійного віку і попередьте їх про таку схему шахрайства

Не відкривайте двері незнайомим людям, навіть якщо вони представляються як працівники банків, соціальних служб та інших організацій

Перевіряйте у таких працівників документи - нехай покажуть їх в око двері або назвуть вам номер посвідчення через двері

Якщо до вас несподівано прийшли такі працівники - зателефонуйте сусідам, близьким родичам, дітям, онукам і попросіть їх приїхати

Якщо у вас виникли підозри - викликайте поліцію

Ніколи не віддавайте ваші грошові кошти незнайомим людям