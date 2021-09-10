Под угрозой пенсионеры: самая популярная схема мошенников

Как работает схема

К пенсионерам приходят люди и представляются работниками социальных служб или банковских учреждений. Они рассказывают о новой "денежной реформе" и предлагают поменять свои сбережения в старых купюрах на новые. Пенсионеры соглашаются и отдают мошенникам свои сбережения.

Таких случаев в Украине уже десятки. Как рассказали в полиции, в Херсоне 61-летний пенсионер по такой схеме отдал двум женщинам около 200 тысяч гривен и тысячу долларов.

Женщины представились работницами социальных служб. Новые купюры мошенницы имели при себе, и пенсионер добровольно согласился обменять 185 тысяч гривен и 960 долларов на новые купюры. А через некоторое время обнаружил, что новые банкноты – сувенирные и пошел в полицию.

Как поступать в таких случаях

Поговорите с родителями, одинокими родственниками пенсионного возраста и предупредите их о такой схеме мошенничества

Не открывайте двери незнакомым людям, даже если они представляются как работники банков, социальных служб и других организаций

Проверяйте у таких работников документы – пусть покажут их в глазок двери или назовут вам номер удостоверения через двери

Если к вам неожиданно пришли такие работники – позвоните соседям, близким родственникам, детям, внукам и попросите их приехать

Если у вас возникли подозрения – вызывайте полицию

Никогда не отдавайте ваши денежные средства незнакомым людям