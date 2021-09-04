Шахраї дізнаються PIN-коди з карт українців та викрадають усі гроші: як не стати жертвою

В Україні все частіше однією з найпоширеніших схем шахрайства є скімінг. Зокрема, аферисти встановлюють на банкоматах спецпристрої й приховані відеокамери, які зчитують інформацію з магнітних стрічок.

Так, за допомогою даної схеми, шахраї фіксують паролі від банківських карток. Також після цього, вони виготовляють дублікати карток громадян і знімають з них готівку.

Як не стати жертвою шахраїв

Аби не втрапити на гачок до зловмисників, потрібно дотримуватись наступних інструкцій:

користуватися банкоматами, розташованими у відділеннях банків, гіпермаркетах і добре освітлених й багатолюдних місцях (там складно непомітно встановити спецпристрої);

оглядати банкомати перед їхнім використанням (у разі невідповідності елементів за кольором або підозрілих деталей, не варто користуватися ним);

нікому не повідомляти дані своєї банківської картки (особливо CVV і PIN-код);

не передавати банківську карту стороннім при розрахунках у закладах харчування, магазинах і т. д.;

при введенні PIN-коду треба прикривати клавіатуру рукою.

Окрім того, важливо ніколи не залишати свої персональні дані карток на незрозумілих або підозрілих сайтах.

Ще одним поширеним видом шахрайства є надсилання на електронну пошту або у соціальні мережі повідомлень різного характеру, які зводяться до того, що вам необхідно сплатити певну суму коштів. Часто надсилаються повідомлення щодо виграшу великої суми коштів або цінного призу. Автори повідомлень вказують на необхідність сплати певного відсотка від виграшу задля покриття комісій та інших витрат, пов’язаних конвертацією з коштів чи виправляння призу.

Варто пам’ятати золоте правило – "безкоштовний сир тільки у мишоловці". Дізнайтесь у представників офіційні умови акції, поцікавтесь назвою та сайтом компанії, що проводила акцію. У разі, якщо ви сплатите кошти на вказані рахунки, то швидше за все ніяких грошей та цінних призів ви не отримаєте, а автор повідомлення перестане відповідати на ваші листи.