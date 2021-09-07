Шахраї в Україні перейшли в наступ: де найчастіше орудують злочинці

Українці останнім часом стали частіше стикатися з шахраями. Основне місце діяльності аферистів - інтернет, і як показало опитування – найбільше злочинці атакують своїх потенційних жертв в месенджерах.

Про результати дослідження за останні пів року розповіли для Styler фахівці OLX.

За результатами опитування, кожен другий українець стикався з шахраями в Інтернеті й вже кожен 7 житель нашої країни втрачав гроші через фішинг. Найчастіше від дій шахраїв страждають жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Атака на українців найчастіше відбувається за допомогою месенджерів, а ось електронну пошту злочинці стали використовувати рідше. В опитуванні брало участь 55 тисяч жителів України.

Кого частіше обманюють

За останні пів року зі спробами онлайн-шахрайства зіткнулося 45% з опитаних українців. Варто відзначити, що у 2020 році цей показник був удвічі нижче – всього 22%. Жителі великих міст в три рази частіше стикаються з шахраями.

Які схеми використовують злочинці

Понад 54% схем-продаж вигаданих товарів за передоплатою. На другому місці опинилися фішингові атаки - 28%. У месенджери надсилали шкідливі посилання на підроблену форму оплати.

На третьому місці - шахрайство з відправкою фейкових скриншотів або квитанцій про оплату – 11%.

Найрідше стали використовувати схему з підставним кур'єром. У цій схемі приїжджає таксист або шахрай-покупець і переконує швидко віддати йому товар і обіцяє швидко зарахувати кошти на рахунок продавця. З нею за останні пів року зіткнулося 7% опитаних.

Фішингові атаки у 2021 році під час онлайн-шопінгу призвели до втрати коштів у 14% респондентів. 83% випадків - сторонні посилання на шкідливі сайти приходили в месенджери (Telegram, Viber, WhatsApp). Ще 6% опитаних отримували такі посилання в смс, а 2% - через електронну пошту.

Як українці захищаються від шахраїв

У 41% випадків намагаються розв'язувати проблему самостійно, в 32% - розповідають близьким. Тільки 17% опитаних звертаються в служби підтримки онлайн-ресурсів. І всього 10% українців відправляються в кіберполіцію. Ще 26% чесно зізналися, що не роблять ніяких дій.

Фахівці нагадують, що найкращий захист від шахраїв – це уважність користувачів і знання основних правил безпеки.