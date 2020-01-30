В Україні заборонять частину сигарет і змінять вік продажу: подробиці

В Україні готують новий закон про сигарети (ілюстративне фото: freepik.com)

В Україні готують новий обмежувальний закон про сигарети

Сигарети в Україні потраплять під нові обмеження і заборони, а на пачках з'являться ще більш страшні картинки, ніж зараз. Що зміниться в сфері продажу тютюнових виробів - у матеріалі Styler.

Зміни передбачені в антитютюновому законопроєкті №2813, який 30 січня презентували нардепи на брифінгу.

Що зміниться у тютюновій галузі України

Підвищиться обмежувальний вік - сигарети і будь-які пристрої для куріння будуть продавати з 21 року, а не з 18, як зараз.

Сигарети зі смаковими добавками заборонять.

Реклама цигарок зникне з інтернету.

Тютюнові прилавки заборонять робити привабливими в супермаркетах. Там не буде підсвічування, банерів з рекламою, фотографій та інших елементів, що привертають увагу.

Розширять список місць, де не можна буде курити (наприклад, на вокзалах і в офісах).

На пачках цигарок з'являться страшні картинки (наприклад, з гнилими зубами або чорними легенями).

Коли буде прийнято закон

Варто відзначити, що головною метою розробників нового законопроєкту є скорочення курців серед неповнолітніх. Для цього пачку сигарет і місця їх продажу зроблять як можна менш привабливими і навіть страшними.

На даний момент законопроєкт пройшов реєстрацію у Верховній Раді. Далі його будуть розглядати в комітеті, а потім він потрапить в зал. Розробники вважають, що вже в цьому році є шанси, що документ буде прийнятий.

За статистикою, в Україні щороку через наслідки куріння помирає 85 тисяч людей.

В Україні готують новий закон про сигарети (відео: YouTube/Укрінформ)