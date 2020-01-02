Вдарять морози: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні у четвер, 2 січня, очікується суха і сонячна у більшості областей країни. Проте синоптики попереджають про різке зниження температури повітря в більшості регіонів.

Погода на сході країни очікується похмура. У Харкові, Луганській і Донецькій області пройде невеликий сніг. Температура повітря опуститься до -3 -5 градусів вночі, вдень очікується від 0 до -2 градусів.

У південних областях хмарно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні похолоднішає до -1 -4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +1 +3 градуси. У Криму сухо, без опадів. Вночі -1 -3 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

На півночі країни вигляне сонце, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря опуститься до -2 -4 градусів. Вдень трохи потеплішає, від 0 до +2 градусів.

У західних областях країни очікується сонячна погода, можлива невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься в межах -3 -5 градусів, на Волині -1 -3 градуси. Вдень від -1 до +1 градуса, у Львові до +3 градусів.

В центральній частині також буде сухо, хмарно з проясненнями та без опадів. Вночі від -2 до -5 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до -1 +1 градуса.

У Києві 2 січня очікується суха хмарна погода, без опадів. Нічна температура повітря складе -2 -4 градуси, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди на 2 січня

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, така погода в Україні протримається два дні, 2 та 3 січня, а після – в Україну повернеться мокрий сніг і дощі.