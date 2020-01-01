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Мороз та снігопади: синоптик дав прогноз на найхолодніший місяць

STYLERЖиття    01.01.2020 - 07:55
Мороз та снігопади: синоптик дав прогноз на найхолодніший місяць
Народний синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на зиму (фото: РБК-Україна)

Прогноз погоди в Україні на січень і лютий 2020 від народного синоптика - на Styler

Погода в Україні взимку 2020 буде мінливою, а січень обіцяє бути найхолоднішим місяцем цього року.

За словами народного синоптика Назарія Данилюка, про теплий режим погоди, який спостерігався протягом усього грудня минулого року, варто поки що забути. Хоча, каже фахівець, перші дні січня будуть досить терпимими.

"У першій половині місяця очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу, температура коливатиметься від нуля до чотирьох градусів нижче нуля за Цельсієм", - каже синоптик.

Але вже в середині січня українців очікують морози до -11 вдень, а на Водохреще стовпчики опустяться мало не до 20 градусів нижче нуля.

Крім того, по всій території країни Данилюк прогнозує рясні снігопади, які продовжаться і в перших числах лютого. Щоправда, останній зимовий місяць буде менш суворим, ніж його попередник.

"Лютий принесе з собою невелике потепління, а температура повітря у першій половині буде досить аномальною для цього місяця. А після 15 числа стовпчики термометрів поповзуть вгору", - сказав експерт і додав, що "в народі не дарма кажуть: яка погода на Покрову, така буде й зима".

Також Данилюк прогнозує всій країні досить теплий березень: сонячний і без сильних опадів.

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