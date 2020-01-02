Ударят морозы: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине в четверг, 2 января, ожидается сухая и солнечная в большинстве областей страны. Однако синоптики предупреждают о резком понижении температуры воздуха в большинстве регионов.

Погода на востоке страны ожидается пасмурная. В Харькове, Луганской и Донецкой области пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -3 -5 градусов ночью, днем ожидается от 0 до -2 градусов.

В южных областях облачно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе похолодает до -1 -4 градусов, днем столбики термометров покажут +1 +3 градуса. В Крыму сухо, без осадков. Ночью -1 -3 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

На севере страны выглянет солнце, возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха опустится до -2 -4 градусов. Днем немного потеплеет, от 0 до +2 градусов.

В западных областях страны ожидается солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться в пределах -3 -5 градусов, на Волыни -1 -3 градуса. Днем в регионе от -1 до +1 градуса, во Львове до +3 градусов.

В центральной части также будет сухо, облачно с прояснениями и без осадков. Ночью от -2 до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -1 +1 градуса.

В Киеве 2 января ожидается сухая облачная погода, без осадков. Ночная температура воздуха составит -2 -4 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды на 2 января

Как отметила синоптик Наталка Диденко, такая погода в Украине продержится два дня, 2 и 3 января, а после – в Украину вернется мокрый снег и дожди.