Удача їх любить: яким знакам зодіаку пощастить у 2020 році

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали головних везунчиків майбутнього року

Астрологи розповіли, хто з знаків Зодіаку буде користуватися особливою увагою у зірок. Наступний, 2020 рік, буде вдалим практично для всіх представників зодіакального сузір'я, але до деяких Фортуна буде особливо прихильною.

Телець

Представники цього знаку відрізняються тим, що їм нічого не дається просто так, і саме це допоможе їм стати щасливими. Поки одні будуть ризикувати і ставити на карту все, Тельці будуть планомірно рухатися до своїх мрій. Вони наділені працьовитістю, наполегливістю та цілеспрямованістю. Для того, щоб отримати додаткові козирі – Тельцям потрібно жити в гармонії з собою, використовувати свої якості і не діяти за вказівкою. Найважливіше – вони повинні чітко усвідомлювати, чого хочуть досягти.

Гороскоп на 2020 рік - кому сильно пощастить (Колаж РБК-Україна)

Близнюки

Фортуна подарує їм своє увагу і допоможе влаштуватися в житті. Там, де іншим представникам потрібно наполегливо працювати, Близнюкам потрібно просто опинитися у правильному місці і в правильний час. У представників цього знака буде прекрасна можливість обернути навіть неприємну ситуацію на свою сторону, використовуючи підручні засоби і силу уяви.

Лев

Леви вміють розташовувати до себе оточуючих, заводити вдалі знайомства, зачаровувати співрозмовників і в майбутньому році ці якості послужать їм хорошу службу. Завдяки вродженій впевненості у своєї вдачі і в своїх власних силах, Леви зможуть вирішити питання комфорту, досягти матеріальних висот, а також кардинально змінити ситуацію в амурний сфері.

Терези

У Терезів відсутня сентиментальність і при цьому вони можуть зіткнутися з колишньою любов'ю або складним життєвим вибором. Однак чаша Терезів, яка практично завжди присутня при виборі, допоможе їм гідно вийти зі складної ситуації та прийняти правильне рішення, а Фортуна буде цьому сприяти. Також зірки будуть на боці Терезів у розвитку нових ідей і вдалих інвестицій.

Водолій

В майбутньому році у представників цього знака очікується багато експериментів і пригод, які допоможуть їм стати успішними і дивитися на світ з оптимізмом. Доля буде допомагати їм знайти своє покликання, а з будь-якої колотнечі – вийти сухими з води. Водолії можуть отримати знаки згори і найголовніше – побачити їх і зуміти розшифрувати.