Удача их любит: каким знакам зодиака повезет в 2020 году

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали главных везунчиков будущего года

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет пользоваться особенном вниманием у звезд. Следующий, 2020 год, будет удачным практически для всех представителей зодиакального созвездия, но к некоторым Фортуна будет особенно благосклонна.

Телец

Представители этого знака отличаются тем, что им ничего не дается просто так и именно это поможет им стать очень удачливыми. Пока одни будут рисковать и ставить на карту все, Тельцы будут планомерно двигаться к своим мечтам. Они наделены трудолюбием, упорством и целеустремленностью. Для того, чтобы получить дополнительные козыри – Тельцам нужно жить в гармонии с собой, использовать свои качества и не действовать по указке. Самое важное – они должны четко осознавать, чего хотят достигнуть.

Гороскоп на 2020 год - кому сильно повезет (Коллаж РБК-Украина)

Близнецы

Фортуна подарит им свое расположение и поможет устроится в жизни. Там, где другим представителям нужно упорно трудиться, Близнецам нужно просто оказаться в правильном месте и в правильное время. У представителей этого знака будет прекрасная возможность обернуть даже неприятную ситуацию в свою сторону, используя подручные средства и силу воображения.

Лев

Львы умеют располагать к себе окружающих, заводить удачные знакомства, очаровывать собеседников и в будущем году эти качества сослужат им хорошую службу. Благодаря врожденной уверенности в своей удачливости и в своих собственных силах, Львы смогут решить вопросы комфорта, достигнуть материальных высот, а также кардинально изменить ситуацию в амурной сфере.

Весы

У Весов отсутствует сентиментальность и при этом они могут столкнуться с бывшей любовью или сложным жизненным выбором. Однако чаша Весов, которая практически всегда присутствует при выборе, поможет им достойно выйти из сложной ситуации и принять верное решение, а Фортуна будет этому способствовать. Также звезды будут на стороне Весов в развитии новых идеи и удачных инвестиций.

Водолей

В будущем году у представителей этого знака ожидается много экспериментов и приключений, которые помогут стать им успешными и смотреть на мир с оптимизмом. Судьба будет помогать найти им свое призвание, а из любой передряги – выйти сухими из воды. Водолеи могут получить знаки свыше и самое главное – увидеть их и суметь расшифровать.