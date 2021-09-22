В Україну завезли небезпечну курятину: хто виробник

В Україну завезли небезпечне куряче м'ясо, в якому була виявлена патогенна для людини бактерія сальмонела (Salmonella Enteritidis). Вживання такої продукції може викликати серйозне отруєння і навіть смерть.

Виробника та експортера назвали у Госпродпотребслужбі Київської області.

Небезпечну курятину виявили 16 вересня 2021 року. Повідомляється, що в частинах курятини, яка експортувалася з Польщі було виявлено Salmonella Enteritidis.

М'ясо експортувалося з Польщі. Виробник: SuperDrob S. A., Karczew; холодильний склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland.

Продукція відправлена в Україну в кількості 180 кг. Одержувач: ПП "ЛЯМІТ", Львів.

"Попереджаємо операторів ринку про негайне вилучення харчового продукту з обігу та письмове інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - йдеться в повідомленні.

Що таке сальмонельоз, чим він небезпечний

Salmonella enterica (лат.) - вид паличкоподібних факультативно-аеробних грамнегативних бактерій зі джгутиками з роду сальмонел. Ряд його підвидів є серйозними людськими патогенами.

Бактерія може викликати сальмонельоз - небезпечне захворювання, при якому в кров і органи заносяться токсини. У свою чергу сальмонельоз може спровокувати такі ускладнення, як ендокардит, гнійний менінгіт, абсцеси печінки.

Ідеальне середовище для розмноження сальмонели - м'ясо тварин, молочна продукція і яйця.

Для захворювання характерні загальні симптоми харчового отруєння:

тривала діарея, що супроводжується сильними ріжучими болями в животі, метеоризмом; в калі хворого присутня велика кількість слизу, може спостерігатися кров;

нудота, рясна і тривала блювота; блювота при сальмонельозі може тривати протягом декількох днів, навіть в тому випадку, якщо шлунок повністю пустий;

відсутність апетиту; в перші дні лікування хворому рекомендується харчуватися тільки овочевим бульйоном або вживати одну рідину - воду, чай;

головний біль, підвищення температури тіла, озноб, ломота кісток і суглобів, загальна слабкість організму.

Інкубаційний період сальмонели триває близько 4 діб. Саме в цей проміжок часу виникають перші ознаки отруєння.