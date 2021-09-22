В Україну завезли небезпечну курятину: хто виробник
В Україну завезли небезпечне куряче м'ясо, в якому була виявлена патогенна для людини бактерія сальмонела (Salmonella Enteritidis). Вживання такої продукції може викликати серйозне отруєння і навіть смерть.
Виробника та експортера назвали у Госпродпотребслужбі Київської області.
Небезпечну курятину виявили 16 вересня 2021 року. Повідомляється, що в частинах курятини, яка експортувалася з Польщі було виявлено Salmonella Enteritidis.
М'ясо експортувалося з Польщі. Виробник: SuperDrob S. A., Karczew; холодильний склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland.
Продукція відправлена в Україну в кількості 180 кг. Одержувач: ПП "ЛЯМІТ", Львів.
"Попереджаємо операторів ринку про негайне вилучення харчового продукту з обігу та письмове інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - йдеться в повідомленні.
Що таке сальмонельоз, чим він небезпечний
Salmonella enterica (лат.) - вид паличкоподібних факультативно-аеробних грамнегативних бактерій зі джгутиками з роду сальмонел. Ряд його підвидів є серйозними людськими патогенами.
Бактерія може викликати сальмонельоз - небезпечне захворювання, при якому в кров і органи заносяться токсини. У свою чергу сальмонельоз може спровокувати такі ускладнення, як ендокардит, гнійний менінгіт, абсцеси печінки.
Ідеальне середовище для розмноження сальмонели - м'ясо тварин, молочна продукція і яйця.
Для захворювання характерні загальні симптоми харчового отруєння:
- тривала діарея, що супроводжується сильними ріжучими болями в животі, метеоризмом; в калі хворого присутня велика кількість слизу, може спостерігатися кров;
- нудота, рясна і тривала блювота; блювота при сальмонельозі може тривати протягом декількох днів, навіть в тому випадку, якщо шлунок повністю пустий;
- відсутність апетиту; в перші дні лікування хворому рекомендується харчуватися тільки овочевим бульйоном або вживати одну рідину - воду, чай;
- головний біль, підвищення температури тіла, озноб, ломота кісток і суглобів, загальна слабкість організму.
Інкубаційний період сальмонели триває близько 4 діб. Саме в цей проміжок часу виникають перші ознаки отруєння.
Відзначимо, що раніше про м'ясо з сальмонелою попередили в Держпродспоживслужбі Івано-Франківської області.