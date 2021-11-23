В Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інциденту

В Одеському національному університеті імені Мечникова у стіні з'явилися тріщини, а потім і обвалилася частина штукатурки. Зазначається, що це сталося посеред лекції.

Так, інцидент стався в корпусі, який розташований на вулиці Дворянській, 2, повідомили у Telegram-каналі "Думская" .

Обвал стався в аудиторії №43 на першому поверсі. Ймовірною причиною вважають роботу вібраційної техніки. Зокрема, її використовують під час реконструкції пішохідної ділянки вулиці Дворянська.

На фото можна побачити, що на підвіконня впали досить великі шматки стіни, але на щастя, ніхто не постраждав.

Також студенти скаржаться, що приміщення досі не опалюється. Стовпчик термометра в аудиторіях показує 15 градусів.

В Одеському університеті імені Мечникова обвалилась штукатурка (t.me/dumskaya)