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В Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інциденту

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Одеса, Вівторок 23 листопада 2021 16:13
В Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інциденту В Одесі в університету обвалилась штукатурка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеському національному університеті імені Мечникова у стіні з'явилися тріщини, а потім і обвалилася частина штукатурки. Зазначається, що це сталося посеред лекції.

Так, інцидент стався в корпусі, який розташований на вулиці Дворянській, 2, повідомили у Telegram-каналі "Думская".

Обвал стався в аудиторії №43 на першому поверсі. Ймовірною причиною вважають роботу вібраційної техніки. Зокрема, її використовують під час реконструкції пішохідної ділянки вулиці Дворянська.

На фото можна побачити, що на підвіконня впали досить великі шматки стіни, але на щастя, ніхто не постраждав.

Також студенти скаржаться, що приміщення досі не опалюється. Стовпчик термометра в аудиторіях показує 15 градусів.

В Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інцидентуВ Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інцидентуВ Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інцидентуВ Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інцидентуВ Одесі в університеті під час лекції почав руйнуватись корпус: фото інциденту

В Одеському університеті імені Мечникова обвалилась штукатурка (t.me/dumskaya)

Також нещодавно у цьому ж університеті Мечникова стався схожий випадок. Зокрема, під час лекції обвалилася стеля. В аудиторії знаходилися студенти та викладач, але на щастя, ніхто не постраждав.

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