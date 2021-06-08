Американська компанія хоче надрукувати космічну ракету на 3D-принтері

Американська компанія Relativity Space залучила 650 млн доларів інвестицій, які дозволять їй створити перший у світі парк космічних ракет , надрукованих на 3D-принтері.

"3D-друк - це Святий Грааль, який зробить можливим це майбутнє", - сказав виданню гендиректор Relativity Space тім Елліс.

За його словами, роздрукувати космічну ракету на 3D-принтері можна всього за 60 днів. При цьому вона буде багаторазовою і стане важливим елементом в освоєнні Марса.

Агентство зазначає, що легка ракета Relativity Space зможе виводити на орбіту близько 1,25 тонни вантажів за 12 млн доларів, а її важкий варіант до 20 тонн. Тоді як Falcon 9 компанії SpaceX з корисним навантаженням близько 22,7 тонни обходиться в 62 млн доларів.