Літаюча машина-трансформер здійснила свій перший переліт між містами (відео)

Літаюча машина-трансформер AirCar здійснила перший успішний переліт між двома містами. За кермом (або штурвалом) був сам винахідник Стефан Кляйн.

На створення AirCar пішло близько двох років і майже стільки ж мільйонів євро.

Для того, щоб злетіти, автомобілю потрібна злітно-посадкова смуга. А процес трансформації з машини в літак займає 2 хвилини 15 секунд.

Стефан Кляйн каже, що на даний момент машина вже провела в повітрі 40 годин.

Піднявшись у повітря, AirCar зміг розігнатися до приголомшливої швидкості - 170 кілометрів на годину.

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