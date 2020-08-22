Вчений розкрив правду про шкоду блютуз-навушників: можете втратити зір

Вчений розкрив правду про шкоду бездротових навушників (ілюстративне фото: canva.com)

Бездротові навушники низької якості можуть бути небезпечні для здоров'я

Вчені назвали головну небезпеку бездротових навушників низької якості або підробок відомих брендів. Як розповів дослідник Російського економічного університету, такі навушники випромінюють електромагнітні хвилі поблизу від мозку людини, що може призвести до незворотних наслідків.

За словами доцента кафедри інформатики Російського економічного університету (РЕУ) імені Г. В. Плеханова Олександра Тимофєєва, головна небезпека, яку представляють бездротові навушники, - можливість втратити зір.

"У людини активність нервової системи теж має електромагнітні струми, і число осіб, які страждають від магнітних коливань природи, тільки зростає", - додав учений, повідомляє агенство "Прайм".

Експерт вказав на те, що максимальну небезпеку становлять "репліки" пристроїв. Саме вони найбільш шкідливі для слуху і зору. Щоб перевірити безпеку гаджета, Тимофєєв запропонував покласти телефон, а в підключених до нього навушниках відійти на певну відстань. Якщо на відстані в кілька метрів сигнал стане слабким, значить, навушники безпечні.

За словами фахівця, стандарти різних країн припускають сертифікацію пристроїв з різним рівнем випромінювання. Про ризик розвитку раку через бездротові навушники заявили вчені з 40 країн. При цьому Bluetooth-технології визнані безпечними, саме тому їх широко використовують у всьому світі.

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