ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчений розкрив правду про шкоду блютуз-навушників: можете втратити зір

Субота 22 серпня 2020 21:45
Вчений розкрив правду про шкоду блютуз-навушників: можете втратити зір
Вчений розкрив правду про шкоду бездротових навушників (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Бездротові навушники низької якості можуть бути небезпечні для здоров'я

Вчені назвали головну небезпеку бездротових навушників низької якості або підробок відомих брендів. Як розповів дослідник Російського економічного університету, такі навушники випромінюють електромагнітні хвилі поблизу від мозку людини, що може призвести до незворотних наслідків.

За словами доцента кафедри інформатики Російського економічного університету (РЕУ) імені Г. В. Плеханова Олександра Тимофєєва, головна небезпека, яку представляють бездротові навушники, - можливість втратити зір.

"У людини активність нервової системи теж має електромагнітні струми, і число осіб, які страждають від магнітних коливань природи, тільки зростає", - додав учений, повідомляє агенство "Прайм".

Експерт вказав на те, що максимальну небезпеку становлять "репліки" пристроїв. Саме вони найбільш шкідливі для слуху і зору. Щоб перевірити безпеку гаджета, Тимофєєв запропонував покласти телефон, а в підключених до нього навушниках відійти на певну відстань. Якщо на відстані в кілька метрів сигнал стане слабким, значить, навушники безпечні.

За словами фахівця, стандарти різних країн припускають сертифікацію пристроїв з різним рівнем випромінювання. Про ризик розвитку раку через бездротові навушники заявили вчені з 40 країн. При цьому Bluetooth-технології визнані безпечними, саме тому їх широко використовують у всьому світі.

Нагадаємо, що раніше Samsung представила "розкладачку" з підтримкою 5G.

Також ми писали, що корабель Crew Dragon успішно повернувся на Землю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ученыенаушникивред
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся