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Ученый раскрыл правду о вреде блютуз-наушников: можете потерять зрение

Суббота 22 августа 2020 21:45
Ученый раскрыл правду о вреде блютуз-наушников: можете потерять зрение
Ученый раскрыл правду о вреде беспроводных наушников (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Беспроводные наушники низкого качества могут быть опасны для здоровья

Ученые назвали главную опасность беспроводных наушников низкого качества или подделок известных брендов. Как рассказал исследователь Российского экономического университета, такие наушники излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека, что может привести к необратимым последствиям.

По словам доцента кафедры информатики Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, главная опасность, которую представляют беспроводные наушники, - возможность потерять зрение.

"У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает", — добавил ученый, сообщает агентство "Прайм".

Эксперт указал на то, что максимальную опасность представляют "реплики" устройств. Именно они наиболее вредны для слуха и зрения. Чтобы проверить безопасность гаджета, Тимофеев предложил положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал станет слабым, значит, наушники безопасны.

По словам специалиста, стандарты разных стран предполагают сертификацию устройств с разным уровнем излучения. О риске развития рака из-за беспроводных наушников заявили ученые 40 стран. При этом Bluetooth-технологии признаны безопасными, именно поэтому их широко используют по всему миру.

Напомним, что ранее Samsung представила "раскладушку" с поддержкой 5G.

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