Samsung представила "розкладачку" з підтримкою 5G

Фото: Samsung Galaxy Z Fold 2 (rozetked.me)

У розкритому вигляді діагональ екрану смартфона становить 7,6 дюйма

У середу, 5 серпня, південнокорейська компанія Samsung представила нову серію "смартфона-розкладачки" Samsung Galaxy Z Fold 2 з підтримкою 5G-мереж. Смартфон оснащений двома екранами.

Онлайн-презентація Galaxy Unpacked 5 у Нью-Йорку пройшла на YouTube-каналі компанії.

Попри схожий з попередником форм-фактор, смартфон отримав ряд відмінностей: зміни торкнулися моделі процесора, діагоналей дисплеїв і конфігурації камери.

Новий апарат, як і його попередник, отримав два екрани. У розкритому вигляді діагональ основного дисплея становить 7,6 дюйма - він представляє собою повноцінну робочу область. З його допомогою можна здійснювати дзвінки, відправляти повідомлення або запускати різний софт, включаючи ігри.

Також у Samsung Galaxy Z Fold 2 буде перевага перед своїм попередником. Ця функція сподобається любителям cелфі, оскільки зовнішній екран діагоналлю 6,23 дюйма зможе виступати як видошукач для основної камери, коли пристрій знаходиться в розкритому стані. Це дозволить робити Селфі на основну камеру і контролювати, що потрапляє в кадр.

Крім цього, Samsung представила свої нові флагмани Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra, ціни на які будуть починатися від 1 тисячі доларів.

Нагадаємо, в лютому 2020 року Samsung випустила свій перший смартфон зі складним екраном.

Також РБК-Україна писало, що американська Apple розглядає перенесення випуску iPhone 5G на кілька місяців.