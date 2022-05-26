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Розвінчано популярний міф про певну кількість кроків на день для здоров'я

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Четвер 26 травня 2022 19:40
Розвінчано популярний міф про певну кількість кроків на день для здоров'я Фото: вчені та медики висловилися про норму у 10 тисяч кроків щодня для здоров'я (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У коректності твердження про необхідність робити 10 тисяч кроків на день для підтримки здоров'я і продовження тривалості життя сумніваються науковці та експерти спортивної медицини.

Фахівці зазначають, що піші прогулянки корисні всім, але не радять зациклюватися саме на таких дистанціях. Чому - читайте в матеріалі нижче.

За словами лікаря спортивної медицини медичного центру Векснера Університету Огайо Ларрі Нолан, замість того, щоб зосереджуватися саме на такій цифрі по кроках, слід намагатися покращити різні фактори, що впливають на ваше здоров'я, такі як сон, дієта, управління стресом і нестача фізичних вправ, передає Everyday Health.

Дослідники вважають, що виникнення тези про 10 тисяч кроків більше пов'язане з маркетингом, ніж з наукою. Тут мова йде зокрема про продажі фітнес-трекерів.

Так, наприклад, фітнес-тренери кажуть, що звичайні піші прогулянки тривалістю 20-25 хвилин на день здатні позитивно вплинути на здоров'я, надати сили і покращити сон.

Як пояснює доктор філософії, професор і завідувач кафедри фізичних вправ і директор спортивної та наукової лабораторії в Університеті Південної Кароліни в Колумбії Шон Арент, такий маркетинг був надзвичайно успішним, оскільки рекомендація робити 10 тисяч кроків на день міцно вкоренилася в західній культурі.

Це спонукало дослідників перевірити, чи досягнення цього числа приносить реальну користь для здоров'я. Підтвердилося, що в принципі так - але дуже багато тут залежить від особливостей організму.

"У 10 000 кроків немає нічого "магічного". Це може бути відмінною ціллю, до якої потрібно прагнути, але це не все і не кінцева мета здоров'я і фізичної форми", - підкреслює Арнет.

Він також рекомендує використовувати загальні медичні рекомендації щодо фізичної активності, закликає намагатися як мінімум 150 хвилин займатися аеробікою середньої інтенсивності та виконувати щонайменше два силових тренування для всього тіла на тиждень.

"Найголовніше, насолоджуйтеся процесом. Знайдіть заняття, які вам подобаються, і не забувайте цінувати те, на що здатне ваше тіло", - резюмує професор.

Тут варто нагадати, що кілька років тому група вчених проаналізувала дані про 4840 людей, які в період з 2003 по 2006 роки щодня ходили пішки певну відстань. Після цього стежили за ними 15-18 років. Тоді дослідження показали, що щоденні прогулянки, при яких людина робить 4 тисячі кроків, здійснюють позитивний вплив на здоров'я і здатні вдвічі знизити смертність у людей у віці від 50 років і старше.

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