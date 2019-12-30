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Вчені з'ясували, які вправи знижують ризик розвитку 7 видів раку

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Фізична активність зменшує ризик онкологічних захворювань

Фізичні вправи здатні істотно знизити ризик захворювання на рак. Такого висновку дійшли американські вчені після дев'яти проспективних досліджень на 750 тисяч учасників. Метааналіз представлений у науковій статті "Обсяг та інтенсивність фізичної активності у вільний час та менший ризик розвитку раку" і опублікований в Journal of Clinical Oncology.

Команда науковців з'ясувала, що для середньостатистичної людини від 2,5 до 5 годин вправ помірної інтенсивності в тиждень статистично значимо знижують ймовірність для 7 видів раку з 15-ти досліджених (насправді їх набагато більше).

Якщо навантаження високі, то достатньо від 1 години до 2-х із чвертю.

Під помірними навантаженнями, згідно класифікації ВООЗ, маються на увазі швидка ходьба, танці, роботу в саду або вдома, ігри та заняття з дітьми і домашніми улюбленцями. А під високими - біг, підйом у гору, перенесення ваги, швидка їзда велосипедом і плавання, футбол, баскетбол, хокей та інші подібні спортивні ігри.

Для стандартизованого обліку рівень інтенсивності вимірюється в одиницях МЕТ (співвідношення рівнів метаболізму людини при фізичних навантаженнях і в стані спокою). 1 МЕТ дорівнює кількості енергії, яка витрачається в стані спокою, що рівна спалювання 1 ккал/кг/годину. Під час вправ помірної інтенсивності спалюється в 3-4 рази більше енергії в 1 хвилину, ніж при стані спокою (від 3 до 6 МЕТ), а при високоінтенсивних спалюється більше ніж у 6 разів (від 6 МЕТ і більше).

Вчені під час проведення аналізу проводили опитування учасників дослідження і виявили, що при проходженні найпростіших рекомендацій щодо рівня помірно-інтенсивних фізичних навантажень (2,5 години й більше вправ на тиждень, тобто від 7,5 до 15 годин MET) ризик захворіти на 7 з 15 видів раку статистично знижувався.

Крім того, для деяких видів раку навіть підібрали залежність, які вправи і скільки знижували ризик захворіти.

Так, фізична активність виявилася пов'язана із більш низьким ризиком розвитку раку товстої кишки у чоловіків (8% для 7,5 годин на тиждень; 14% для 15 годин на тиждень), раку молочної залози у жінок (6-10%), раку ендометрія (10-18%), рак нирки (11-17%), мієлома (14-19%), рак печінки (18-27%) та неходжкінська лімфома (11-18% у жінок).

Вчені заявляють також, що для більш об'єктивних висновків дослідження необхідно проводити далі, перевіряти з іншими видами онкологічних захворювань (а не тільки 15), розширити етнічне розмаїття вибірки.

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