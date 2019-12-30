Ученые выяснили, какие упражнения снижают риск развития 7 видов рака

Физические упражнения способны существенно снизить риск заболевания раком. К такому выводу пришли американские ученые после девяти проспективных исследований на 750 тысячах участников. Метаанализ представлен в научной статье "Объем и интенсивность физической активности в свободное время и меньший риск развития рака" и опубликован в Journal of Clinical Oncology.

Команда ученых выяснила, что для среднестатистического человека от 2,5 до 5 часов упражнений умеренной интенсивности в неделю статистически значимо снижают вероятность для 7 видов рака из 15-ти исследованных (на самом деле их намного больше).

Если нагрузки высокие, то достаточно от 1 часа до 2-х с четвертью.

Под умеренными нагрузками, согласно классификации ВОЗ, относятся быстрая ходьба, танцы, работу в саду или по дому, игры и занятия с детьми и домашними любимцами. А под высокими - подъем в гору, переноска тяжестей, быстрая езда на велосипеде и плавание, футбол, баскетбол, хоккей и прочие подобные спортивные игры.

Для стандартизированного учета уровень интенсивности измеряется в единицах МЕТ (соотношение уровней метаболизма человека при физических нагрузках и в состоянии покоя). 1 МЕТ равняется количеству энергии, которая расходуется в состоянии покоя, равное сжиганию 1 ккал/кг/час. Во время упражнений умеренной интенсивности сжигается в 3-4 раза больше энергии в 1 минуту, чем при состоянии покоя (от 3 до 6 МЕТ), а при высокоинтенсивных сжигается более чем в 6 раз (от 6 МЕТ и более).

Ученые во время проведения анализа проводили опросы участников исследования и обнаружили, что при следовании самым простым рекомендациям по уровню умеренно-интенсивных физнагрузок (2,5 часа и более упражнений в неделю, то есть от 7,5 до 15 часов MET) риск заболеть 7 из 15 видов рака статистически снижался.

Кроме того, для некоторых видов рака даже подобрали зависимость, какие упражнения и сколько снижали риск заболеть.

Так, физическая активность оказалась связана с более низким риском развития рака толстой кишки у мужчин (8% для 7,5 часов в неделю; 14% для 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6-10%), рака эндометрия (10-18%), рак почки (11-17%), миелома (14-19%), рак печени (18-27%) и неходжкинская лимфома (11-18% у женщин).

Ученые заявляют также, что для более объективных выводов исследования необходимо проводить дальше, проверять с другими видами онкологических заболеваний (а не только 15), расширить этническое разнообразие выборки.