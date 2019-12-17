Рак стає більш агресивним: учені попередили про небезпеку

Рак простати і прямої кишки (Ілюстративне фото: pxhere.com)

Рак простати та кишківника може виникнути і прогресувати через деякі продукти

Рак передміхурової залози у чоловіків прогресує і стає більш смертоносним у разі, коли пацієнти вживають їжу з високим вмістом жиру. Вчені з'ясували, що такі гастрономічні уподобання викликають у людини перепрограмування клітин, що призводить до серйозних ускладнень при онкології.

Нещодавно науковці з Науково-дослідного Центру інституту охорони здоров'я Університету МакГілла в Канаді представили в журналі Nature Communications дослідження, в якому йдеться про роль дієти в розвитку пухлини.

Вчені вважають, що при відмові від жирної їжі чоловіки з ранньою стадією раку простати можуть знизити або сповільнити ризик прогресування хвороби.

Деякі гени, які називають онкогенами, відіграють роль у виникненні та прогресуванні раку. MYC є одним з тих.

"Надекспресія MYC глибоко перебудовує клітинні програми і підтримує відмінну транскрипційну сигнатуру. MYC є ключовим чинником онкогенезу, тобто він індукує злоякісні властивості в нормальних клітинах і стимулює ріст ракових клітин", - розповів доктор Девід Лаббе.

Після проведення дослідження науковці змогли стратифікувати пацієнтів з раком простати на основі їх споживання жирів - дієти з високим вмістом жирів і дієти з низьким вмістом жирів і тип жиру, який вони їли - насичений, мононенасичений або поліненасичений жир. Інтегрувавши дані про раціон і експресію генів у 319 пацієнтів, дослідники виявили, що споживання тваринного жиру і особливо насичених жирів імітує надмірну експресію MYC. Вони підтвердили свої результати in vivo (всередині живого організму), використовуючи модель раку простати миші.

Виявилося, що пацієнти з найвищим рівнем сигнатури MYC споживання насичених жирів (SFI) мали в чотири рази більше шансів померти від раку простати, порівняно з пацієнтами з найнижчим рівнем, незалежно від віку або року пацієнта на момент постановки діагнозу. Навіть після коригування результатів щодо раку за шкалою Глісона - показником агресивності захворювання - цей зв'язок залишалася значним.

"Вплив дієти на розвиток раку було вперше встановлено понад 100 років тому. Тим не менше, дані, пов'язані зі способом життя, рідко збираються серед пацієнтів, що обмежує нашу здатність визначати молекулярний зв'язок між факторами способу життя і виникненням раку, прогресуванням і летальністю", - зауважив Лаббе.

Також вчені розповіли про рак товстої кишки в організмі людини (колоректальну пухлину) і виокремили два гени HNF4A і HNF4G, які допомагають стовбуровим клітинам в кишківнику спалювати жир.

Рак прямої кишки провокує жирна їжа (Фото: Lei Chen / High Res / rutgers.edu)

Дослідники з Ратґерського університету в США у статті в журналі Gastroenterology описали новий зв'язок між тим, як клітини споживають жир, і тим, як гени регулюють поведінку стовбурових клітин в кишківнику мишей.

"Це важливо, тому що вчені показали, що, коли в кишківнику занадто багато жиру в раціоні, кількість стовбурових клітин збільшується, що підвищує сприйнятливість до раку товстої кишки", - сказав доцент кафедри генетики Майкл Верзі.

Люди природним чином втрачають мільйони кишкових клітин щодня, так само, як вони втрачають клітини шкіри. Кишкові стовбурові клітини піддаються постійному оновленню і сприяють безперервному обігу слизової оболонки кишківника, але змінені функції стовбурових клітин можуть призвести до раку товстої кишки.

Правильне функціонування кишкової оболонки забезпечують гени HNF4A і HNF4G, що працюють разом. Вчені вважають, що вони допомагають стволовим клітинам спалювати жир, забезпечуючи їх енергією.