Вчені створили сало для вегетаріанців: що відомо про неймовірний продукт

Зокрема, вченим впродовж тривалого часу не вдавалось створити рослинний замінник сала або бекону. Все тому, що багато таких продуктів на сковорідці плавляться та перетворювалися на звичайну рослинну олію.

Однак, дослідники знайшли веганські бекон та сало, які не втрачають структури при приготуванні, а на смак та вигляд нічим не відрізняються від справжніх тваринних продуктів.

Цікаво, що основним інгредієнтом цих продуктів є соєвий білок, який дає відповідний смак та волокнисту текстуру. Окрім того, бекон та сало є єдиними продуктами на ринку, в яких м'ясна та жирова тканина не розділяються під час приготування.

Разом з тим вегетаріанці їдять овочі, фрукти, горіхи, крупи, насіння, бобові, іноді яйця та молочні продукти.

Взагалі існує декілька видів вегетаріанства, які виділяють за принципами вживання чи не вживання похідних м'ясних та рибних продуктів: