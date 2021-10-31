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Ученые создали сало для вегетарианцев: что известно о невероятном продукте

Автор: Тетяна Самарук

Вегетарианцев в современном мире сейчас много. Поэтому на рынке можно найти много альтернативных продуктов, которые являются заменителями мяса. Однако, ученые нашли невероятный продукт, которые заменит сало вегетарианцам.

Об этом пишет SEEDS.

В частности, ученым в течение длительного времени не удавалось создать растительный заменитель сала или бекона. Все потому, что многие такие продукты на сковородке плавятся и превращались в обычное растительное масло.

Однако исследователи обнаружили веганский бекон и сало, которые не теряют структуры при приготовлении пищи, а на вкус и внешний вид ничем не отличаются от настоящих животных продуктов.

Интересно, что основным ингредиентом этих продуктов является соевый белок, который дает соответствующий вкус и волокнистую текстуру. Кроме того, бекон и сало являются единственными продуктами на рынке, в которых мясная и жировая ткань не разделяются во время приготовления.

Вместе с тем вегетарианцы едят овощи, фрукты, орехи, крупы, семечки, бобовые, иногда яйца и молочные продукты.

Вообще существует несколько видов вегетарианства, которые выделяют по принципам употребления или не употребления производных мясных и рыбных продуктов:

  • вегетарианцы, которые употребляют яйца и молочные продукты. Это наиболее распространенный вид вегетарианцев;
  • люди, употребляющие только молочные продукты без яиц;
  • люди, которые едят только яйца, но не употребляют молочных продуктов;
  • те, кто не употребляет никоим образом молочных продуктов, или производных продуктов мяса и рыбы.

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