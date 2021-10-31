Ученые создали сало для вегетарианцев: что известно о невероятном продукте

Вегетарианцев в современном мире сейчас много. Поэтому на рынке можно найти много альтернативных продуктов, которые являются заменителями мяса. Однако, ученые нашли невероятный продукт, которые заменит сало вегетарианцам.
Об этом пишет SEEDS.
В частности, ученым в течение длительного времени не удавалось создать растительный заменитель сала или бекона. Все потому, что многие такие продукты на сковородке плавятся и превращались в обычное растительное масло.
Однако исследователи обнаружили веганский бекон и сало, которые не теряют структуры при приготовлении пищи, а на вкус и внешний вид ничем не отличаются от настоящих животных продуктов.
Интересно, что основным ингредиентом этих продуктов является соевый белок, который дает соответствующий вкус и волокнистую текстуру. Кроме того, бекон и сало являются единственными продуктами на рынке, в которых мясная и жировая ткань не разделяются во время приготовления.
Вместе с тем вегетарианцы едят овощи, фрукты, орехи, крупы, семечки, бобовые, иногда яйца и молочные продукты.
Вообще существует несколько видов вегетарианства, которые выделяют по принципам употребления или не употребления производных мясных и рыбных продуктов:
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