Ученые создали сало для вегетарианцев: что известно о невероятном продукте

В частности, ученым в течение длительного времени не удавалось создать растительный заменитель сала или бекона. Все потому, что многие такие продукты на сковородке плавятся и превращались в обычное растительное масло.

Однако исследователи обнаружили веганский бекон и сало, которые не теряют структуры при приготовлении пищи, а на вкус и внешний вид ничем не отличаются от настоящих животных продуктов.

Интересно, что основным ингредиентом этих продуктов является соевый белок, который дает соответствующий вкус и волокнистую текстуру. Кроме того, бекон и сало являются единственными продуктами на рынке, в которых мясная и жировая ткань не разделяются во время приготовления.

Вместе с тем вегетарианцы едят овощи, фрукты, орехи, крупы, семечки, бобовые, иногда яйца и молочные продукты.

Вообще существует несколько видов вегетарианства, которые выделяют по принципам употребления или не употребления производных мясных и рыбных продуктов: