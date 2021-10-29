Вчені попередили про небезпеку вживання червоного м’яса: мало хто про це знає

Червоне м’ясо, яке так люблять люди, при надмірному споживанню може негативно впливати на здоров’я. Зокрема, вчені заявлять, що виробництво червоного м’яса є одним з основних факторів глобального потепління та погіршення стану довкілля.

Про це йдеться в журналі The Lancet.

Дослідники кажуть, що на сектор тваринництва припадає близько 15% антропогенних викидів парникових газів та спричиняє вирубку лісів, деградацію земель та втрату біорізноманіття.

"Комітет Великої Британії зі зміни клімату закликав до 2050 року скоротити споживання яловичини, баранини та молочних продуктів на 20%", - йдеться в документі.

Також надмірне споживання червоного та переробленого м’яса негативно впливає на здоров’я людини. Зокрема, це призводить до ожиріння, серцево-судинних захворювань та навіть появу раку.

"З’являється все більше доказів того, що високе споживання обробленого м’яса і меншою мірою червоного м’яса призводить до збільшення ризику ожиріння, серцево-судинне захворювання, і деякі форми раку. ВООЗ класифікувала оброблене м'ясо як канцероген, а червоне м'ясо - як ймовірний канцероген для людини", - кажуть вчені.

Тому науково-консультативний комітет з харчування рекомендує людям зменшити споживання м’яса до максимум 70 г на день. За словами вчених, це допоможе захистити довкілля та покращити здоров'я людини.

Зазначається, що надлишок м'яса в раціоні збільшує ризики появи раку товстої кишки, підшлункової залози та простати.