Чому варто обмежити сіль в раціоні і як це зробити
Люди потребують солі, але в певних кількостях. Однак, коли людина почала зловживати цим, то сіль з друга перетворюється на ворога.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Світлана Фус.
Яка шкода солі
Зокрема, чипси, сушена риба, копчені сири, ковбаси, сосиски, солоне печиво та багато інших готових продуктів містять багато солі, що може утворювати надлишок в організмі.
Також знайома усім звичка додавати сіль до страв може легко призвести до проблем зі здоров'ям. Надлишок кухонної солі навантажує серце, нирки та печінку та затримує воду в тканинах, що призводить до підвищення артеріального тиску.
Окрім того, сіль сприяє переїданню. Як відомо, саме солона їжа пробуджує апетит, тому люди в середньому з'їдають більше солоної їжі, ніж несолоної.
Як відмовитись від солі
- Найкраще додавати сіль у кінці приготування, або вже в готову страву на тарілці;
- Використовуйте натуральні спеції, це дозволить знизити кількість солі при приготуванні їжі;
- Якщо "перебрали" із солоною їжею, постарайтеся відновити баланс, вживаючи більше овочів та фруктів. Не забувайте про воду.;
- Якщо ви не можете прорахувати скільки солі ви вживаєте, відсипте 5 г солі в окрему сільничку і подивіться, чи вистачає її вам на день;⠀
- Вибирайте продукти зі зниженим вмістом солі або без неї;
- Не зловживайте готовими покупними соусами. У них багато не лише солі, а й цукру;
- Менше споживайте напівфабрикатів.
Раніше ми повідомляли, що дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчування.
Також ми писали, що нутриціолог дала список продуктів, багатих йодом.