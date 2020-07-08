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Вчені змогли розгадати таємницю "гелеподібної речовини" на зворотному боці Місяця

Середа 08 липня 2020 оновлено 22:36
Вчені змогли розгадати таємницю "гелеподібної речовини" на зворотному боці Місяця
Вчені розгадали таємницю "гелеподібної речовини" на Місяці (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Загадка невідомої речовини, знайденої на зворотному боці Місяця нарешті розгадана

Астрономи нарешті розгадали загадку таємничої "гелеподібної речовини", знайденої на зворотному боці Місяця. Її торік знайшов китайський лунохід Yutu-2 в невеликому кратері на "темному боці" супутника.

Згідно з аналізом зображень і порівнянням їх зі знімками, зробленими "Аполлоном", вчені можуть однозначно сказати, що це... простий камінь, який постраждав від метеорита, пише ScienceAlert.

Зокрема, це скеля, яка плавилася, ймовірно, у спеку від удару метеорита. Через що там утворилася темно-зелена глянцева склоподібна маса.

Вперше таємнича блискуча субстанція була показана Yutu-2 в кінці липня 2019 року. Вона описувалася як "гелеподібна", і раніше нічого подібного на супутнику Землі не знаходили.

Вченим з Академії наук Китаю вдалося визначити, що відмінний від поверхні Місяця матеріал темно-зеленуватого кольору і має розміри приблизно 52 на 16 сантиметрів.

Дослідники прийшли до висновку, що речовина, ймовірно, була створена під час удару метеорита. Коли метеорит вдарив, він розплавив місячний грунт і перетворив його на "гелеподібну речовину", яка не давала спокою астрономам зі всього світу цілий рік.

Раніше ми писали, що Землю накриє затяжна магнітна буря, вчені назвали дату найбільш потужного удару в липні.

Також повідомлялося, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.

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