Археологи розкопали багатий мусульманський некрополь: фото унікальних знахідок

Археологи знайшли сотні стародавніх гробниць в мусульманському некрополі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дослідники зазначають, що на місці давнього поховання знайдено більше 400 гробниць

Археологам вдалося розкопати один з найбільших мусульманських некрополів, які були виявлені на території Іспанії. Так, унікальна знахідка була зроблена недалеко від міста Сарагоса на північному сході країни. Займалися розкопками дослідники з Університету Країни Басків, які й повідомили про те, що знайшли понад 400 гробниць стародавнього ісламського некрополя. Про це повідомляє CNN, опублікувавши фото з місця розкопок.

Як повідомляють вчені, найбільший некрополь розташований у місті Таусте і був виявлений ще у 2010 році. Протягом 10 років археологи працювали над тим, щоб встановити всі дані про це місце. Зараз дослідники говорять, що некрополь містить понад 400 гробниць. Поховання були розкладені, щонайменше на двох рівнях. Розкопки були ініційовані місцевими властями, повідомляє один з провідних археологів місії Ева Хіменес.

Мусульманський некрополь на території Іспанії (фото: El Patiaz Asociacion Cultural)

Директор Антропологічної обсерваторії ісламського некрополя Таусте Піна Пардос помітила, що всі скелети були поховані згідно з ісламськими звичаями та звернені на південний схід у бік Мекки.

За словами дослідників з Університету Країни Басків, мусульманське панування в Таусте в традиційних письмових джерелах вважалося "випадковим і навіть неіснуючим". Однак, цей район, очевидно, був домом для великої ісламської громади.

Мусульманський некрополь на території Іспанії (фото: El Patiaz Asociacion Cultural)

Відомо, що арабські війська вторглися на Піренейський півострів і почали його завоювання до 711 року. Вони залишалися там протягом наступних семи століть до 1492 року, коли територія була відвойована християнами.

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