Під Львовом археологи відкопали панський будинок XVI століття

Археологи під Львовом розкопали панський будинок XVI століття (фото: скріншот з відео)

Археологи досліджують руїни княжого міста

У Звенигороді Львівської області археологи під час розкопок виявили руїни панського будинку XVI століття, вікна якого складалися з маленьких фрагментів скла. При цьому вони були оброблені алмазним зрізом і ретушовані.

Вікна були вставлені в маленькі двотаврові олов'яні рамочки, і саме вікно виглядало як мозаїчне. Про це розповіла керівник Звенигородської археологічної експедиції Рятувальної археологічної служби Віра Гупало у Facebook.

Розкопки проходять на місці дитинця - в княжу епоху тут був побудований палац, найдавніша у Звенигороді церква, укріплення. Зараз все це зруйновано.

На цій території перші розкопки почали проводити в 1985 році. До цього дослідники вважали, що у пагорба штучне походження. Але завдяки розкопкам стало зрозуміло, що пагорб має природне походження.

Розповідаємо про ще один захопливий цьогорічний проєкт - дослідження у літописному Звенигороді, що поблизу Львова.... Posted by Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" on Wednesday, November 18, 2020

Археологи під Львовом розкопали панський будинок XVI століття (відео: facebook.com/ras.1991.ua)

На думку вчених, літописний Звенигород міг мати площу близько 140 га. Попри масштабні розкопки, які відбувалися в ХХ столітті нині місто вивчене не більше ніж на 10%.

Численні археологічні знахідки розповідають про Звенигород як про багате і красиве місто, де були розвинуті освіта і мистецтво. Звідси походять три найдавніші письмові документи державного архівного фонду України - берестяні грамоти.

Звенигород - нині село всього у 20 км від Львова. Однак у середньовіччі це було одне з найбільших міст західної України. Перша літописна згадка про нього датується 1086 роком, що робить його майже на 200 років старшим Львова.

У першій половині XII століття - це була столиця Звенигородського князівства. Саме тут побудували перші на території західної України білокам'яні церкви і палац.

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