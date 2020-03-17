Вчені показали, як буде виглядати Земля: всього один континент

Вчені показали суперконтинент майбутнього (колаж РБК-Україна)

В майбутньому у Землі буде тільки один континент

Зовнішній шар Землі - тверда кора, по якій ми ходимо, - складається з уламків дуже схожих на шкаралупу розбитого яйця. Ці частини, тектонічні плити, які рухаються навколо планети зі швидкістю кілька сантиметрів на рік.

Час від часу континенти на ній збираються разом і об'єднуються в Суперконтинент, який залишається протягом кількох сотень мільйонів років до розпаду. Потім пластини розсіюються і віддаляються одна від одної, поки врешті-решт через 400-600 млн років знову зберуться разом.

Земля буде складатися з одного Суперконтиненту

Останній Суперконтинент, Пангея, утворився близько 310 млн років тому і почав розпадатися тільки близько 180 млн років тому. Вченими було висловлено припущення, що наступний суперконтинент сформується через 200-250 млн років, тому в даний час ми знаходимося приблизно на половині проміжної фази поточного циклу Суперконтиненту.

Вчені впевнені, що якщо нинішні умови руху материків збережуться так, що Антарктида продовжить рухатися до екватора, а Тихий океан зменшиться під тиском континентів. Америка зіткнеться з дрейфуючою на північ Антарктидою, а потім увійде у вже сформовану Африку-Євразію. Суперконтинент, який потім сформується, буде названий Новопангеєю.

Земля буде складатися з одного Суперконтиненту

Однак рух Антарктиди може сповільнитися і фактично вона приєднається до Суперконтиненту не відразу. Тоді материк буде називатися Пангея Ультіма.

Земля буде складатися з одного Суперконтиненту

Нагадаємо, нещодавно з'явилися фантастичні панорамні фото Марса, зроблені марсоходом.

Раніше ми писали, що у Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію з часу Великого вибуху.