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Ученые показали, как будет выглядеть Земля: всего один континент

STYLERНовости науки    17.03.2020 - 11:41
Ученые показали, как будет выглядеть Земля: всего один континент
Ученые показали суперконтинент будущего (коллаж РБК-Украина)

В будущем у Земли будет только один континент

Внешний слой Земли - твердая кора, по которой мы ходим, - состоит из осколков очень похожих на скорлупу разбитого яйца. Эти части, тектонические плиты, движутся вокруг планеты со скоростью несколько сантиметров в год.

Время от времени континенты на ней собираются вместе и объединяются в Суперконтинент, который остается в течение нескольких сотен миллионов лет до распада. Затем пластины рассеиваются и удаляются друг от друга, пока в конце концов через 400-600 млн лет снова не соберутся вместе.

Земля будет состоять из одного Суперконтинента

Последний Суперконтинент, Пангея, образовался около 310 млн лет назад и начал распадаться только около 180 млн лет назад. Учеными было высказано предположение, что следующий суперконтинент сформируется через 200-250 млн лет, поэтому в настоящее время мы находимся примерно на половине промежуточной фазы текущего цикла Суперконтинента.

Ученые уверены, что если нынешние условия движения материков сохранятся так, что Антарктида продолжит двигаться к экватору, а Тихий океан уменьшится под давлением континентов. Америка столкнется с дрейфующей на север Антарктидой, а затем войдет в уже сформировавшуюся Африку-Евразию. Суперконтинент, который затем сформируется, будет назван Новопангеей.

Ученые показали, как будет выглядеть Земля: всего один континентЗемля будет состоять из одного Суперконтинента

Однако движение Антарктиды может замедлиться и фактически она присоединится к Суперконтиненту не сразу. Тогда материк будет называться Пангея Ультима.

Ученые показали, как будет выглядеть Земля: всего один континент

Земля будет состоять из одного Суперконтинента

Напомним, недавно появились фантастические панорамные фото Марса, сделанные марсоходом.

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