Вчені відкрили мандрівну планету: здивувалися навіть астрономи

Учені виявили планету, яка подорожує (фото: pixabay)

Астрономи зробили відкриття унікальної планети-мандрівниці

Вчені відкрили планету OGLE-2016-BLG-1928, яку вже встигли охрестити "планетою-сиротою", яка вільно подорожує між зірками, попри гравітацію.

Відомо, що планети пов'язані зі своїми зірками, навколо яких обертаються, стримувані їхньою гравітацією. Але деякі планети називають міжзоряними, "планетами-мандрівниками". Такі вільно літають у космосі, йдеться у звіті вчених.

Астрономи досі нарахували в космосі всього 22 таких планети, але вони припускають, що таких можуть бути мільярди, а то й більше в нашій галактиці.

Річ у тому, що спостерігати за такими планетами непросто. Адже їх не можна помітити по впливу на материнську зірку або її випромінюванню. Вчені використовують для "пошуку" таких планет методи мікролінзування (спотворення світла розташованих далі об'єктів, на тлі яких проходить темна маса).

І нещодавно вчені заявили про відкриття найменшою з відомих планет, яка летить вільно. Її назвали OGLE-2016-BLG-1928. Розміром вона така, як Земля, або навіть менше.

Вчені знайшли планету-мандрівницю (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що вченим вдалося знайти неподалік від нашої Сонячної системи планетарну систему з екзопланетами, придатними для життя. Знаходиться вона, в космічних масштабах, дуже близько.

Також астрономам вдалося виявити в космосі унікальну чорну діру на відстані 1000 світлових років від Землі, що робить її самою близькою до нашої сонячної системи з коли-небудь знайдених.