Вчені виявили поруч із Землею планети, на яких може бути життя

Вчені знайшли планети, на яких може бути життя (колаж: РБК-Україна)

Недалеко від нашої Сонячної системи можуть бути потенційно населені планети

Вченим вдалося знайти неподалік від нашої Сонячної системи планетарну систему з екзопланетами, придатними для життя. І знаходиться вона, в космічних масштабах, дуже близько - усього в 10,7 світлових років від нас.

У планах астрономів детальне вивчення знахідки, пише ScienceAlert. Вчені говорять, що ця група планет завдяки близькості до нас може стати найбільш вивченою системою після Сонячної.

"Ці планети дадуть найкращі можливості для більш детальних досліджень, включаючи пошук життя поза межами нашої Сонячної системи", - заявила астрофізик Сандра Джеферс з Геттінгенського університету в Німеччині.

Зірка, що є центром цієї галактики, називається Lacaille 9352, або GJ 887. На її орбіті вчені знайшли дві екзопланети, які можуть бути "земними" - скелястими, такими як Земля і Марс. Цікаво, що є також натяк на третю наземну екзопланету, що обертається на більшій відстані - відстані, яка може зробити її помірною - ні занадто гарячою, ні занадто холодною.

Сама ж зірка, що становить приблизно половину маси Сонця, є червоним карликом. Це тип довгоживучої, відносно прохолодної, маленької зірки - вона є найбільш поширеним типом зірок у Чумацькому Шляху.

Але у вчених є і сумніви. Річ у тому, що червоні карлики часто досить "галасливі". Вони викидають інтенсивне зоряне випромінювання і спалахи, які можуть зробити близькі планет безлюдними, позбавивши їх атмосфери.

Дві екзопланети з системи називаються GJ 887b і GJ 887c. Мінімальна маса першої в 4,2 рази більше маси Землі, і вона обертається навколо зірки один раз кожні 9,3 дня. Мінімальна маса другої приблизно в 7,6 рази більше маси Землі, і вона обертається навколо зірки один раз кожні 21,8 дня.

При близькому розташуванні до зірки дві планети навряд чи придатні для життя, але вони знаходяться дуже близько до внутрішнього краю "жилої зони". А ось третя планета, якщо її все ж виявлять, може виявитися "суперземлею". Адже вона знаходиться якраз в середині "жилої зони" (на відстані від зірки, що робить її придатною для життя).

Її маса може становити 8,3 маси Землі з періодом оберту 50,7 дня навколо зірки.

Раніше вчені знайшли найближчу до Землі чорну діру, яка визнана унікальною.

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Автор: Светлана Мащенко