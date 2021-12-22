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Вчені назвали найкорисніший овоч, який потрібно їсти кожного дня

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Середа 22 грудня 2021 15:12
Вчені назвали найкорисніший овоч, який потрібно їсти кожного дня Моркву потрібно їсти кожного дня (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені назвали овоч, який повинен бути в щоденному раціоні обов'язково. Фахівці розповіли, що він містить багато вітамінів та здатний захистити від багатьох захворювань.

Про це пише Moirebenok.

Так, морква здатна захистити всю сім'ю від багатьох захворювань. За своїми позитивними якостями цей овоч не поступається звичайним яблукам.

Користь моркви

В овочі є вітамін А, який піклується про стан слизових оболонок і шкіри, зміцнює кістки, зуби, ясна, волосся, протистоїть ослабленню зору, береже нервову систему, відновлює енергію і життєві сили людини після великих фізичних навантажень. До того ж морква підвищує стійкість організму до різних інфекцій.

Також морква містить вітаміни групи C, D, Е, К, В6 і В1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор і магній.

Окрім того, у моркві є хімічна сполука бета-каротин. Саме тому терта морква є найкращим засобом для зниження ризику захворювання на рак.

Вчені назвали найкорисніший овоч, який потрібно їсти кожного дняМоркву потрібно їсти кожного дня (freepik)

Експерти кажуть, чим яскравіший овоч, тим більше в ньому бета-каротину, адже ця речовина відповідає за колір моркви.

Овоч продовжує життя

При регулярному вживанні цього овоча, на думку американських медиків, продовжує життя людини на 6 – 8 років. Щоденна норма для кожної людини для заповнення кількості вітаміну А – одна середня морква.

Зазначається, що овоч корисний при недокрів'ї й авітамінозі. Поживні речовини нормалізують обмін речовин, виводять шкідливі речовини та токсини.

Відварна морква корисна хворим на цукровий діабет. Варена морква містить набагато більше корисних речовин, ніж сира. Після варіння моркви рівень антиоксидантів в ній зростає на 34%.

Раніше ми повідомляли, що експерт назвав овоч, який шкідливіший за ковбасу.

Також ми писали, що лікар назвала копійчаний овоч, що уповільнює старіння.

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