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Ученые назвали самый полезный овощ, который нужно есть каждый день

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Среда 22 декабря 2021 15:12
Ученые назвали самый полезный овощ, который нужно есть каждый день Морковь нужно есть каждый день (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые назвали овощ, который должен быть в ежедневном рационе обязательно. Специалисты рассказали, что он содержит много витаминов и способен защитить от многих заболеваний.

Об этом пишет Moirebenok.

Так, морковь способна защитить всю семью от многих заболеваний. По своим положительным качествам этот овощ не уступает обычным яблокам.

Польза моркови

В овоще есть витамин А, который заботится о состоянии слизистых оболочек и кожи, укрепляет кости, зубы, десны, волосы, противостоит ослаблению зрения, бережет нервную систему, восстанавливает энергию и жизненные силы человека после больших физических нагрузок. К тому же морковь повышает устойчивость организма к различным инфекциям.

Также морковь содержит витамины группы C, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

Кроме того, в моркови есть химическое соединение бета-каротин. Именно поэтому тертая морковь является лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Ученые назвали самый полезный овощ, который нужно есть каждый деньМорковь нужно есть каждый день (freepik)

Эксперты говорят, чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина, ведь это вещество отвечает за цвет моркови.

Овощ продлевает жизнь

При регулярном употреблении этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6 – 8 лет. Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь.

Отмечается, что овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины.

Отварная морковь полезна больным сахарным диабетом. Вареная морковь содержит гораздо больше полезных веществ, чем сырая. После варки моркови уровень антиоксидантов в ней возрастает на 34%.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвал овощ, который вреднее колбасы.

Также мы писали, что врач назвала копеечный овощ замедляет старение.

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