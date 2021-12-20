Лікар назвала копійчаний овоч, що уповільнює старіння

Лікар розповіла, який овоч здатний уповільнити старіння організму, завдяки унікальним антиоксидантним властивостям. Коштує він в Україні недорого, а вживати його можна і рекомендується хоч кожен день.

Про те, який овоч дуже корисний для тонусу нашого організму, розповіла лікар з США Люсія Гарсія, пише Quora .

Йдеться про звичайну капусту. Доктор Гарсіа впевнена, що овоч надзвичайно поживний, а регулярне вживання його в їжу дуже корисно для здоров'я.

Капуста - низькокалорійний овоч. У 100 грамах капусти міститься всього 25 калорій, а вміст води в ній досягає 90%.

Можна їсти сиру капусту, завдяки чому максимально засвоюються її поживні речовини.

"Багато дієтологів вважають, що капуста має сильну антиоксидантну і антивікову дію", - говорить лікар.

Чим же так корисна капуста?

На думку лікаря, капуста дуже багата вітаміном С, вітаміном Е і бета-каротином, а загальний вміст вітамінів в ній в три рази вище, ніж в помідорах.

"Ці вітаміни є природними антиоксидантами, які можуть ефективно протидіяти старінню клітин, уповільнювати швидкість старіння клітин, тим самим сповільнюючи процес старіння організму", - говорить доктор Гарсіа.

Скільки коштує капуста?

Відзначимо, що в Україні ціна на капусту невисока, а в продажу є дуже багато сортів на будь-який смак і гаманець. Вартість на вітчизняний сорт - білокачанну капусту стартує від 13 грн за кг.