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Експерт назвав овоч, який шкідливіший за ковбасу

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Середа 22 грудня 2021 08:48
Експерт назвав овоч, який шкідливіший за ковбасу Фото: Названий найнітратніший овоч (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Всі українці знають такий популярний овоч, як буряк. Ще б пак, адже це одна зі складових борщового набору. Але чи всі знають, що вміст в буряку нітратів в 20 разів більше, ніж в ковбасі.

Про це повідомив технолог м'ясопереробки Павло Агапкін телеканалу "Звезда".

Чим небезпечний буряк

За словами експерта, в ковбасі міститься у 20 разів менше нітратів, ніж у буряку. При смаженні на сковороді в буряку з нітратів утворюється велика кількість нітриту.

"Подивіться вміст нітрату в буряках - до 1000 мг/кг. У ковбасі міститься до 50 мг/кг", - повідомив Агапкін.

При цьому він засумнівався в тому, що нітрити негативно впливають на організм.

"Нітратів, які перетворюються на нітрити, ми поїдаємо щодня в диких кількостях. Століттями люди ці салати і борщі їдять, і нічого з ними страшного не трапляється", - зазначив фахівець.

Кому не можна їсти буряк

У буряку міститься багато цукру, його варто з обережністю вживати діабетикам. Також важливо їсти буряк в обмежених кількостях тим, хто страждає остеопорозом або схильний до нього, тому що він заважає засвоєнню кальцію. Крім того, в буряку міститься багато хлору. Людям з гастритом і підвищеною кислістю слід про нього забути.

Якщо їсти буряк кожен день

Овоч стабілізує стан судин і робить їх більш еластичними, забезпечуючи організму хороший потік крові по всьому тілу. Якщо включити продукт в щоденний раціон, можна позбутися від кисневого голодування мозку, м'язів і серця, а також крововиливів.

Нагадаємо, що лікарі назвали єдину спецію, що рятує від діабету.

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