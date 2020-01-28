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Вчені назвали нову загрозу для планети: рекордний рівень

STYLERЖиття    28.01.2020 - 22:57
Вчені назвали нову загрозу для планети: рекордний рівень
Вчені назвали загрозу для клімату Землі (колаж: РБК-Україна)

Вчені вважали, що небезпека минула кілька років тому

Вчені назвали нову серйозну загрозу для клімату Землі - парниковий газ, який використовується у багатьох країнах, що розвиваються. Раніше очікувалося, що небезпека минула, але останні дослідження показали, що це далеко не так, повідомляє науковий журнал Phys.org.

Міжнародна група вчених провела дослідження, результати яких не на жарт налякали дослідників. Як виявилося, в атмосфері планети підвищується рівень небезпечного парникового газу - трифторметану. Відзначається, що у 2017 році цей ризик нібито був повністю усунутий.

Цей газ практично не застосовується в промисловості, але широко використовується в системах охолодження країн. Одна тонна викидів трифторметану дорівнює викиду понад 12 тисяч тонн вуглекислого газу.

Так, у 2015 році лідерами по викиду трифторметану були країни-мільярдники - Індія і Китай. Уряд країн заявив про намір скоротити викиди, а до 2017-го нібито повністю усунули їх.

При цьому вчені очікували, що за цей період концентрація газу в атмосфері значно зменшиться. Але цього не сталося - вміст трифторметану навпаки збільшився.

Дослідники вважають, що Індія і Китай не так сумлінно виконали взяті на себе обіцянки щодо ліквідації трифторметану.

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