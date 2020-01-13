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Найвищу будівлю світу вразила блискавка: вражаючі відео та фото

STYLERПодії    13.01.2020 - 09:07
Найвищу будівлю світу вразила блискавка: вражаючі відео та фото
Бурдж Халіфа (фото: pixabay.com)

Дубай страждає від аномальної повені

Дубай, найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів, страждає від нетипової для його клімату повені. Звичайно посушливе місто на березі Перської затоки затопило водою, а блискавка під час грози вдарила у найвищу будівлю світу - Бурдж Халіфа.

Очевидці діляться в мережі знімками та відео з розгулом природної стихії в Дубаї. Електричні розряди потрапили не тільки в Бурдж Халіфа, але і у верхівку готелю "Парус", він же Бурдж-ель-Араб.

При цьому, блискавки в хмарочос у ході грози потрапляли не один раз.

Найвищу будівлю світу вразила блискавка: вражаючі відео та фотоНайвищу будівлю світу вразила блискавка: вражаючі відео та фото

Блискавка атакувала найвищі будівлі світу (фото: instagram.com/dubai.impact)

Для довідки, Бурдж Халіфа (Башта Халіфа) була відкрита 4 січня 2010 року. Це надвисотний хмарочос заввишки 828 метрів, який протягом 10 років вважається найвищим і найбільш багатоповерховим будинком, найвищою спорудою, єдиним більш ніж 700-метровим і більш ніж 130-поверховим хмарочосом у світі. Форма уступчатої будівлі нагадує сталагміт.

У Бурдж Халіфа потрапила блискавка (відео: YouTube/Explogz O-O)

Варто відзначити, що жителі і гості столиці емірату Дубай не були готові до такого природного катаклізму. На дорогах сталося вже кілька сотень аварій, в аеропорту затримують рейси.

Втім, деякі місцеві жителі все ж запаслися човнами і тепер вони можуть пересуватися вулицями вплав. На опублікованих в мережі відео можна помітити, що автомобілі застрягли в пастці з води.

Дубай страждає від повені (відео: YouTube/ТСН)

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