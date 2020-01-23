Сто секунд до "кінця світу": вчені приголомшили новим прогнозом

"Годинник судного дня" передбачив кінець світу (колаж: РБК-Україна)

"Кінець світу" ще не був так близько, як у 2020 році

Вчені перевели стрілки так званого "Годинника судного дня" вперед. Символічний годинник показує, наскільки близько людство наблизилося до глобальної катастрофи, яка може стати причиною кінця світу і загибелі всього живого на планеті Земля.

Так, 23 січня 2020 року годинник було переведено вченими-атомниками, які видають чиказький Bulletin of the Atomic Scientists, на 100 секунд до півночі. Таким чином, дослідники продемонстрували, що світу загрожує реальна небезпека.

"Зараз ми висловлюємо, наскільки близький світ до катастрофи в секундах, а не в годинах або навіть хвилинах", - сказав глава Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, пише CNN.

Причиною побоювань дослідників в цей раз стало "абсолютно неприйнятний стан світових справ".

Головними факторами наближення "кінця світу" стали загроза застосування ядерної зброї через загострення ірано-американського конфлікту, а також зміни клімату.

Нагадаємо, "Годинник судного дня" почав відлік в 1947 році. Однією з причин запуску проекту стало ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі американцями. Спочатку, "глобальною катастрофою" вважалася ядерна війна, але потім до списку загроз додали екологічні і технологічні фактори.

Як змінювалася стрілка на "Годинника судного дня" (фото: ТСН)