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Ученые назвали новую угрозу для планеты: рекордный уровень

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 22:57
Ученые назвали новую угрозу для планеты: рекордный уровень
Ученые назвали угрозу для климата Земли (коллаж: РБК-Украина)

Ученые считали, что опасность миновала несколько лет назад

Ученые назвали новую серьезную угрозу для климата Земли - парниковый газ, который используется во многих развивающихся странах. Ранее ожидалась, что опасность миновала, но последние исследования показали, что это далеко не так, сообщает научный журнал Phys.org.

Международная группа ученых провела исследования, результаты которых не на шутку испугали исследователей. Как оказалось, в атмосфере планеты повышается уровень опасного парникового газа - трифторметана. Отмечается, что в 2017 году этот риск якобы был полностью устранен.

Этот газ практически не применяется в промышленности, но широко используется в системах охлаждения развивающихся стран. Одна тонна выбросов трифторметана равна выбросу более 12 тысяч тонн углекислого газа.

Так, в 2015 году лидерами по выбросу трифторметана были страны-миллиардники - Индия и Китай. Правительство стран заявило о намерении сократить выбросы, а к 2017-му якобы полностью устранили их.

При этом ученые ожидали, что за этот период концентрация газа в атмосфере значительно уменьшится. Но этого не произошло - содержание трифторметана наоборот увеличилось.

Исследователи полагают, что Индия и Китай не так добросовестно выполнили взятые на себя обещания по ликвидации трифторметана.

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