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Який спорт протипоказаний людям з підвищеним тиском: експерти дали чіткі рекомендації

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 18:33
Який спорт протипоказаний людям з підвищеним тиском: експерти дали чіткі рекомендації Експерти назвали спорт, який протипоказаний гіпертонікам (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Підвищений артеріальний тиск зараз не рідкість навіть у молодих людей і гіпертонія з кожним роком реєструється у все більшої кількості населення. Це пов'язано з загазованістю повітря, постійною напругою і стресом, неправильним способом життя, сидячою роботою і недотриманням правильного розпорядку дня і раціону харчування, а також гіпертонія може бути й спадковим проявом.

Людям з підвищеним тиском, окрім медикаментозного лікування і усунення інших факторів, необхідний спорт. Фахівці Pro Wellness розповіли, яким спортом можна займатися при гіпертонії.

Які навантаження протипоказані людям з підвищеним тиском

  • Вправи зі штангою, гантелями та гирями. В деяких випадках можливі присідання зі штангою, жими штанги з положення лежачи.
  • Вправи з різкою зміною положення тіла
  • Заняття з різкими перепадами рівня інтенсивності (кросфіт)
  • Вправи з положення вису вниз головою або на лаві з від'ємним нахилом
  • Статичні навантаження, коли потрібно тривалий час знаходиться у певній позі

Які види спорту і вправи дозволені для гіпертоніків

  • Плавання
  • Ходьба
  • Аеробіка
  • Аквааеробіка
  • Танці
  • ЛФК
  • Спокійний біг (максимум 40 хвилин на дистанцію до 4 км)
  • Їзда на велосипеді
  • Катання на лижах
  • Гімнастика з переважанням вправ на розтяжку

Навантаження потрібно давати організму поступово і досить буде 3 занять на тиждень по 30 хвилин Під час тренування потрібно пити воду невеликими ковтками, щоб не призвести до дефіциту вологи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли простий спосіб знизити тиск без ліків.

А також повідомляли про те, що фахівці розповіли, скільки кроків повинна робити людина щодня.

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