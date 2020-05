Вчені зловили потужний радіосигнал з космосу і назвали його джерело

Астрономи наблизилися до розгадки радіосигналів, які вони час від часу фіксують

Вченим вдалося наблизитися до розгадки радіосигналів, одержуваних з космосу. 28 квітня обсерваторії по всьому світу зафіксували спалах зірки в 30 тисячах світлових років від Землі. Це був поодинокий сплеск потужних радіохвиль тривалістю 0,1 секунди, пише Sciencealert.

Сплеск видав магнітар Чумацького Шляху (під назвою SGR 1935 + 2154). Магнітари - це тип нейтронних зірок, які мають виключно сильне магнітне поле. Їх діаметр всього 20-30 кілометрів, але маса більше Сонця.

Певно, вчені наблизяться до розгадки однієї з найбільш захоплюючих загадок космосу - FRB (Fast Radio Bursts) - швидких радіосплесків. Астрономи аналізують дані, але схоже, що саме магнітари є джерелами радіосигналів з космосу.

