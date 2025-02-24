Названы витамины, которые надо пить для восстановления здоровья кожи после зимы

После зимы кожа нуждается в особом уходе и тщательном увлажнении. Ветер и низкая влажность не проходят бесследно, делая кожу сухой и раздраженной.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о витаминах, которые необходимы для восстановления кожи после зимы.

Как восстановить кожу после зимы

Холодная зимняя погода на улице и отопление в помещении могут оказать большое влияние на здоровье кожи. Многие люди испытывают сухость, зуд или покраснение кожи зимой, поскольку их кожа пытается приспособиться к резким изменениям температуры.

Включение отопления в холодные зимние месяцы забирает влагу из воздуха и кожи. Включите увлажнитель воздуха, чтобы помочь коже сохранить больше влаги. Они также являются хорошим средством для облегчения сухости носовых пазух и могут даже помочь уменьшить количество вирусов, передаваемых по воздуху.

Увлажнение кожи с помощью нужных ингредиентов является отличным способом улучшить состояние кожи. Обязательно увлажняйте влажную кожу для достижения оптимальной эффективности.

Также стоит после зимы насытить организм необходимыми для кожи витаминами.

Витамин А

Такой стимулирует деление клеток соединительной ткани - фибробластов, которые производят белки кожи, коллаген и эластин, от которых зависит ее упругость. Проявлением дефицита витамина А является шелушение и трещины в уголках губ.

Витамин А содержится в таких продуктах: морковь, молоко, зеленый горошек, брокколи, абрикосы, тыква.

Витамин Е

Он ускоряет процессы восстановления в эпидермисе и улучшает кровоснабжение, быстро и мягко выводит токсины с лишней жидкостью. Также предотвращает появление отечности.

Дефицит витамина Е проявляется бледностью и резким повышением чувствительности кожи, а также потерей эластичности и появлением ранних морщин.

Его можно найти в таких продуктах: брокколи, миндале, шпинате, авокадо, лесных орехах, грецком орехе, киви, тыкве, спарже и оливковом масле.

Витамины группы В

Они активизируют процесс восстановления кожи за счет того, что участвуют в обменных процессах жиров, углеводов и белков. Если кожа покрывается розовыми пятнами и теряет свою эластичность - это симптомы недостатка витамина В3.

Болезненная сухость, шелушение, трещины в уголках рта могут свидетельствовать о дефиците витамина В2. Для пополнения запасов витаминов группы B нужно употреблять следующие продукты: мясо, орехи, злаки, дрожжи, грибы, молоко, печень, яичный желток.

Витамин С

Витамин С - полезный антиоксидант в уходе за кожей, стимулирует выработку коллагена, борется со свободными радикалами, осветляет цвет лица и уменьшает признаки возрастных изменений. Обычно ингредиент содержится в сыворотках, увлажняющих кремах и масках, помогая получить здоровую, сияющую и защищенную от неблагоприятных факторов окружающей среды кожу.

Цинк

Цинк жизненно важен для здоровья кожи. Все ткани организма содержат цинк. Витамин нужен нашему организму для синтеза белка, производства коллагена и заживления ран. Антиоксидантные свойства цинка могут помочь защитить клетки от повреждения со временем.